El bien raíz

En la memoria de los tiempos, los bienes raíces han sido el activo preferido de la humanidad, porque invertir en inmuebles brinda seguridad, producen renta, generan crecimiento del capital y la inflación no erosiona el patrimonio; incluso en tiempos de crisis económicas resulta la mejor inversión.Pero, para no confundir, y hablar de lo mismo, es conveniente empezar por definir lo que son los bienes inmuebles: A diferencia de los muebles, los inmuebles son considerados como bienes raíces porque no pueden ser trasladados del lugar en que se hallan, como en el caso de terrenos y edificios.También hay que decir que existe una diferencia técnica entre Bien Raíz y Propiedad Raíz. El inmueble está compuesto por: Propiedad Raíz, como el uso, la renta, donación, servidumbre, hipoteca… y Bien Raíz, el terreno y mejoras, aunque coloquialmente todos estos términos suelen usarse de manera indistinta. Cabe mencionar que un caso especial y ambiguo es el dinero en efectivo, que es considerado un bien mueble porque es transportable.Los bienes inmuebles tienen la característica de que se inscriben en el Registro Público de la Propiedad, por lo que los titulares propietarios de dichos bienes raíces tienen mayor grado de protección sobre los mismos. Además, este tipo de bienes cobra especial importancia a la hora de la concesión de toda clase de préstamos, especialmente los hipotecarios, ya que constituyen la garantía.En todo el mundo la elección de adquirir bienes raíces tiene que ver con la seguridad de la inversión, más allá de que la rentabilidad pueda superar o no otras alternativas en los campos financiero o bursátil. El inversionista se siente muy tranquilo porque la propiedad está ahí, es tangible, segura, puede disponer físicamente de ella o rentarla.También hay que decir que existen otros tipos de inversión con mejores beneficios económicos, pero desde luego con mayor riesgo. El precio de un inmueble de productos no puede ser superior al mínimo costo de obtener iguales beneficios, con el mismo riesgo, en una inversión alternativa.Los bienes raíces inciden de manera muy importante en la riqueza de una nación. Estos pueden ser actores importantes en una crisis financiera, cuando están de colaterales de garantía y los intereses bancarios suben fatalmente y los inmuebles bajan de precio por astringencia monetaria y baja demanda en el mercado. Entonces aumenta la cartera vencida que refleja la decisión del no pago de los individuos.Según la investigación n° 9720 del Banco de México, se considera que los deudores son agentes racionales que evalúan los costos y beneficios financieros de seguir pagando su hipoteca. El análisis que hace el deudor se basa en comparar el valor de la casa con el valor del crédito y si el valor de la casa resulta más bajo que el del crédito, dejará de pagar su hipoteca.La conclusión de ese estudio indica que esta es la razón principal de falta de pago en una crisis, y no necesariamente la falta de flujo del individuo. La decisión del no pago es equivalente a vender la casa en el mercado a un monto igual al de la hipoteca, que es mayor al valor de la casa.Son tan importantes los bienes raíces que el valor del acervo de capital de una nación es aproximadamente tres veces su PIB. Bajo este supuesto, las viviendas representan entre 30% y 40% del total de la riqueza para países desarrollados y entre 15% y 30% para los países en desarrollo. De este tamaño es la importancia solamente de la vivienda, sin sumarle el resto de los bienes raíces.Así, los bienes raíces representan una gran parte de la riqueza de una nación y del patrimonio de sus habitantes. Entonces es muy importante que los bienes raíces conserven su valor, porque éstos operan como garantía de crédito. Pero habría que advertir que un bien raíz no puede tener valor, a menos de que sea relativamente escaso y que tenga la capacidad de generar beneficios.Dicho lo anterior, se puede afirmar que la capacidad de generar beneficios + la escasez del bien raíz son los elementos creadores del valor. Éstos, por sí solos, no confieren valor a un inmueble, además se necesita que exista el deseo del mercado de comprar y el circulante monetario suficiente para hacerlo. Cabe aclarar que hay una importante diferencia entre precio y valor: El primero es el monto en que se conviene y se realiza la operación; el segundo es la capacidad que tiene el inmueble de generar beneficios presentes y futuros.También hay que considerar que el valor de los bienes inmuebles se puede crear, mantener, modificar y destruir en el tiempo, a través de cuatro importantes factores: Físicos, como la edad y ubicación; Económicos, como intereses y créditos; Sociales, tales como aumento o disminución de la población y aspectos culturales; y, finalmente, los gubernamentales, como seguridad…Las ciudades con desarrollo y prósperas hacen que los valores aumenten, que sería el caso de León, donde los inmuebles van adquiriendo cada vez más valor y mayor precio. De manera diferente sucede en las ciudades que envejecen y entran en plena decadencia. A mayor actividad social, económica y financiera de una ciudad, mayor será el valor de los bienes inmuebles y sus rentas. El precio de un bien raíz está topado por el máximo valor alcanzado en el mercado por propiedades similares que se encuentren en las mismas circunstancias, con el mismo riesgo y que permitan obtener iguales beneficios.Los bienes raíces son entidades económicas capaces de generar flujos de dinero periódicamente, comúnmente llamadas rentas. La renta está vinculada a una tasa de capitalización; es decir, es el cociente que se obtiene dividiendo el ingreso neto producido, entre el valor de la propiedad. Es el % anual al que se recupera el capital invertido. Dentro del mercado inmobiliario encontraremos tasas diferentes para distintos tipos de inmuebles, con diferentes riesgos.La expectativa de rendimiento del inversionista en el tiempo se refiere a la recuperación completa del capital más una utilidad por el uso del capital. La tasa global o rendimiento de un inmueble es el resultado de integrar varias tasas. Como ejemplo, una renta con una tasa anual del 8.5%, para un inmueble de riesgo medio, estaría integrada por la suma de: tasa libre de riesgo+ tasa de riesgo + premio por liquidez + tasa de depreciación= 4.5+1.5+1+1.5= tasa del 8.5% del valor del inmueble, del capital invertido.Sería prudente que el inversionista, mes con mes, separara y ahorrara del ingreso global de la renta el porcentaje correspondiente a la depreciación, para reponer o reparar lo edificado, al término de su vida útil estimada de 66 años, en este caso. Por lo tanto, la tasa a la que usted debe capitalizar su inversión en inmuebles no es producto de una ocurrencia o capricho, tiene un importante fundamento en varias tasas que el mercado convalida.No compre por el precio, compre por el valor. Es determinante saber por qué deseamos algo y distinguir entre lo que realmente no vale y lo que en verdad vale. “En la cultura, que es un espacio de valores, se encuadra la capacidad de valorar, una cualidad del ser humano. Es el único ser que tiene historia y proyecto de vida, por lo que puede valorar y trascender.”: Jean Paul Sartre.Fuentes: Diario Oficial, INDAABIN, Cálculo de Tasas.Banco de México, InvestigaciónEconómica N° 9707(El que escribe es Arquitecto, Maestro en Valuación; Especialidad de Inmuebles y Valuación de Negocios en Marcha).