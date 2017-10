Estructura de las sociedades fantasmas

Publicidad

“Resulta fácil enriquecerse si se tiene poder absoluto y socios a la medida”.Convicción generalLos gobiernos, del nivel que sean, tienen una estructura jurídico-administrativa. Es más: existe un organigrama, para hablar por ahora solamente de los ayuntamientos, en el que se definen los procedimientos.Si nos atenemos a esa teoría, podrá creerse que el absolutismo está desterrado de las funciones oficiales; pero, y he aquí el problema, cuando quien encabeza el cabildo logra tener una mayoría de miembros en su puño, entonces hay la posibilidad de que se realicen no pocas sino muchas maniobras que permitan acumular ciertos dividendos.Pongamos un ejemplo, burdo si se quiere, pero que resulta mera ilustración.Un edil, del género que se quiera, va a regalar tinacos de agua a la pobrería. Tiene que comprarlos lógicamente. Lo primero que hace es inventar un proveedor. Constituye de inmediato una sociedad, de puro nombre. Toma a cierta persona, hombre o mujer, joven o viejo y con su domicilio hace creer que esa entidad legal (de mentiritas) es la que le va a surtir.Los montos son aprobados sin el menor escrúpulo legal y comienzan las operaciones financieras. No hay exigencia de calidad mi mucho menos eficiencia. Todo fluye como cuchillito caliente sobre mantequilla y pueden ser losetas, tuberías, juegos para jardines, despensas. La lista resulta interminable.Cuando esto aflora, o sea que se descubre, salen los gritos templados y destemplados, de los partidarios, del color o signo que sean. Claman que hay venganza, persecución partidaria y con esa cortina de humo pretenden opacar y anular la formalidad. Su pasión o complicidad les impide advertir que quienes tienen que hablar son los números y las leyes. Nadie más. El resto resulta chabacanería sino es que complicidad.¿Quieren los lectores una ilustración como documental histórico? Aquí va: En los tiempos de Echeverría, cierto hermano de la compañera María Esther, me mandó un recado con un su amigo para que la agrupación que yo dirigía se dedicara a producir gises y láminas acanaladas para el organismo que construía y surtía a las escuelas de ciertos materiales. El dinero para arrancar lo ponía el promotor, los precios también. Todo vendido de antemano. Como aquello no era viable y además nosotros no nos agrupábamos para esa vocación; dimos las gracias.Usted puede ser un sencillo carpintero y de pronto le llega un “agente” del Gobierno, o personero de la autoridad en ejercicio y le dicen que va a surtir tres mil letrinas para excusados que se instalarán en el medio rural, lo probable es que se vaya de espaldas y apoco le da un soponcio porque ni por sueños se le ocurrió que podría convertirse en magnate. Se niega obviamente porque usted es diminuto, pequeño.Luego lo ilustran en el sentido de que prestará su nombre y domicilio solamente. Lo demás lo van a ejecutar sus agentes que lo han convocado. Ellos tienen el plan, los nexos en el Gobierno para ese tipo de operación. Corre por su cuenta el riesgo. A usted lo que le piden es que se preste y gane. Claro que como la cuerda se revienta por lo más delgado, cuando se descubra la transa podría ir usted con sus huesos a la cárcel. Los actores principales la libran con “palancas” o alegatos de huizacheros.Cuando el régimen de López Portillo, Margarita su hermana, privilegiada, resultó la titular de RTC, Radio Televisión y Cinematografía. Un día le mandó cerrar los escritorios al director de esa época. Lo corrió acusado de producir programas que se vendía a sí mismo, para el Gobierno.¿Y qué le ocurrió a Jorge Díaz Serrano, director de Pemex en el sexenio del mismo Jolopo? Pues que por instrucciones y presión de Alicia, otra hermana de don José, compró dos barcos obsoletos, que dijeron los expertos no servían para nada. Luego entonces este ex funcionario, ya bajo el Gobierno de Miguel De Lamadrid, fue enjuiciado. Purgó una condena sin decir el fondo de la transacción. Murió con esa espina clavada.Alfonso Rodríguez, secretario particular de Luis Marcelino Farías, líder de la fracción priísta en la LI Legislatura, en cierta ocasión que desayunábamos me preguntó: ¿Cómo te llevas con Díaz Serrano? Le contesté que bien. Luego me contó que tenía un amigo con fábrica de pintura de excelente calidad, que podría pasar todas las pruebas y quería venderle a Pemex.Le aseguré que cuando yo viera al Director, preguntaría por el procedimiento. Lo hice y el alto ejecutivo me mandó con el subdirector, de León (desde el término de su gestión exiliado en Chile). Me dijo sin rodeo alguno: Lo primero es ponerse a mano con el General. Ni siquiera inquirí por semejante personaje, con quien el interesado formaría una sociedad fantasma.Quedan muchos casos en el tintero, como dirían los clásicos, como los terrenos que compran los gobiernos a un precio y por fuera, o sea a trasmano, el vendedor ha de entregar otra suma, de la que nada se sabe, son misterios como el de la Llorona. Cuando aparece en cierta cartera la lana se puede evidenciar que lo rico, lo panzón y tonto afloran tarde o temprano.Ya ilustraremos a los lectores un poco más sobre tan interesante tema. Con pelos y señales.