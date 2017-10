Festival Poblano

Publicidad

Gente querida de León: quise compartir con ustedes hoy la cocina poblana. Pasó el Día de la Raza donde con la gastronomía de todos los extranjeros y llegados de otras latitudes, compartimos en la “Romería” lo que somos y cocinamos. En León el 35% de las personas hemos llegado en los últimos 25 años.Esto ha enriquecido nuestra cultura leonesa y la manera de ser y pensar. Solo extranjeros, viven en esta hermosa tierra casi 15 mil personas: españoles, franceses, polacos, alemanes, coreanos y recientemente, japoneses. Todos con una enorme diversidad de costumbres.De otras partes del país, destacan los provenientes de la Ciudad de México y de Jalisco. Los provenientes de Puebla somos poquitos. Pero “pipopes” o no, los poblanos sabemos cocinar y promover la cocina poblana.Puebla es más que un estado de la República o la cocina más reconocida de México; es un mosaico de realidades donde el México del Norte y el del Sur se cruzan.Es una tierra repleta de volcanes: el Popo, el Izta, el Pico, la Malinche. Es el valle donde por siglos se han mezclado la cocina indígena con la española y que se ha enriquecido por aportaciones de migrantes franceses y árabes.Los nacidos en Puebla conocemos en el seno de la familia, las recetas que por tradición se pasan de generación a generación. La cocina poblana se nutre de los ancestros mexicas y de las aportaciones españolas para más tarde mezclarse con la pastelería en la Intervención Francesa, así como su menú de dulces y pan.La cocina poblana tiene en la combinación del picante con el dulce, el secreto, la mejor fórmula, que deleita el paladar en la cocina poblana.Este domingo con el mole de Argentilia, el Pipián de Los Azulejos y los Chiles en Nogada de la familia Mazeda, preparamos un menú poblano exquisito para los leoneses. Quisimos iniciar con una sopa de calabaza de origen prehispánico, una ensalada mexicana, un arroz con chile verde y seguir con tres platillos emblemáticos de Puebla: el pipián verde (mole verde) hecho con pepita de calabaza; el conocido mole poblano cuyo origen -se dice- se debe a las religiosas de Santa Clara y completamos con los Chiles en Nogada que la tradición oral afirma fue diseñado en el origen de nuestra bandera para deleitar al jefe del Ejército Trigarante en 1821.Incluimos en nuestra gastronomía no solamente ingredientes –como el chile, el jitomate, la cebolla, el aceite–, sino utensilios y procesos que han enriquecido la oferta culinaria del estado de Puebla, haciéndola una cocina rica y variada, barroca y la más representativa de México.​Hoy la cocina poblana se complementa con: chalupas, cemitas, chileatole, pelonas, espinazo, memelas, molotes y cantidad de antojitos que reciben a los millones de visitantes que acuden a la Angelópolis.Es octubre y para nosotros, los nacidos en Puebla, es tiempo de Chiles en Nogada. Días en que las familias poblanas se reúnen para “pelar” la cáscara de las nueces y después molerla para hacer la “nogada” y para bajar la granada de los árboles. En Puebla las familias conservamos la tradición de transmitir de generación a generación los recetarios. El “recetario poblano” es el manual que las abuelas nos transmiten ancestralmente.Pero es egoísta no compartir y por eso Universidad Meridiano armó esta cocina dominguera, con apoyo de empresas patrocinadoras y de los estudiantes y maestros que participan en hacerlo realidad.Operan en Puebla numerosos restaurantes que comercializan la cocina poblana, considerada la mejor del País y patrimonio intangible de la humanidad y por eso, complementamos de esa manera, el evento con bebidas poblanas: el rompope poblano, la famosa “pasita” y los vinos de la sierra norte (de Zacatlán de las manzanas) con sabores que ofreceremos: el famoso huiquino, nuez, almendra, anís, hierbas, membrillo, blueberry, menta con hierbabuena, durazno, naranja y café. Rematamos con una “natilla” y un merengue francés de la época de la Intervención.Hoy domingo los hermosos jardines de la Universidad Meridiano albergan a todos los comensales. Los árboles centenarios de la antigua finca de los Pons dan esa sombra que se combina con música mexicana.Los estudiantes de la Licenciatura de Eventos planean y organizan todo, y como un gran equipo, todos haciendo esa función de servir pues la recepción y la anfitrionía son clave en este tipo de negocios, pero el verdadero gusto es compartir lo que se ama y las tradiciones.La gastronomía, es un regalo saberlo y también servirlo, como hoy en el Festival Poblano.* Director de la UniversidadMeridiano, A.C.