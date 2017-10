Lucha contra el maltrato de las niñas

Publicidad

Agradezco a Lourdes Casares el obsequio ilustrado de un cuento que conmueve, ilustra, orienta y educa.Ha sido una lucha constante por parte de la sociedad y del gobierno en conjunto erradicar la violencia contra las mujeres, desde campañas de orientación y de formación educativa hasta de plano la persecución penal y el castigo correspondiente, por consecuencias delictivas como la violencia intrafamiliar, las lesiones, los delitos de connotación sexual hasta el feminicidio, pero como son siglos de cultura por superar, los esfuerzos no cesan y, por el contrario, los multiplicamos desde varias trincheras.El Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG) a través de su directora la Lic. Anabel Pulido López trabaja porque las mujeres guanajuatenses y en especial en la etapa de su niñez sean respetadas y para que el estereotipo y atavismo anacrónico sobre el rol de las mujeres desde que son niñas, cambien.Esta funcionaria estatal prologa el relato impreso. El contenido producto de la imaginación de Lourdes Casares, si bien es una ficción, su contexto tiene sus raíces en la realidad de muchas niñas en el seno de los hogares mexicanos.Esta forma de llegar a la conciencia de los ciudadanos y transformar actos y conductas de forma amena y sencilla sobre diversos temas, si bien no es novedosa, resulta muy eficiente y viable para penetrar en su lectura sobre todo en los jóvenes poco asiduos a este hábito.Esa fue la motivación para que en el año 2005 publicara la Universidad Iberoamericana el texto de cuentos cortos, “Los corruptos menores”, para concientizar sobre los actos de corrupción que ahogan a nuestra comunidad; aunque estas obras de bajo tiraje lleguen a pocas manos sirven mucho para no ceder en el combate a la violencia, al abuso, a la corrupción y otros temas lacerantes.“La niña que se hacía cada día más pequeña hasta que desapareció” de Lourdes Casares, contribuye a los fines para erradicar el maltrato a las niñas y por ello la felicito, aunque desconozco donde pueda ser adquirido, lo cual seguramente ella misma dará a conocer en su columna, “Acento de Mujer” de los miércoles en este prestigiado Diario.Desde el seno de nuestras familias procuremos cambiar el paradigma y forjemos mujeres más libres, más fuertes, más seguras e independientes; al menos así lo hicimos con nuestras hijas.