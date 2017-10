PAN, dilema del dedazo

Publicidad

El senador y aspirante a la gubernatura, Fernando Torres hizo parada en el Comité Nacional para reunirse con el secretario general, Damián Zepeda.Fernando fue a pedir cuanto antes las reglas que garanticen una designación con transparencia y equidad. También urgió a que se instale una mesa política para ponerse todos de acuerdo en la metodología que los lleve a un dedazo en el que nadie respingue y se respeten los resultados.El Senador anunció en la pasada sesión de la Comisión Permanente Estatal que presentará una propuesta para llegar a la designación de los candidatos en la que también tenga un peso la militancia. Dice que ya la tiene lista para entregarla al jefe estatal, Humberto Andrade, en los próximos días.Los panistas entienden que los nuevos derechos de la paridad y reelección, y el famoso Frente con el PRD y Movimiento Ciudadano, lo complica todo y pues van a extrañar las sabrosas contiendas internas. Por eso no se han rebelado a la designación como método favorito, pero no van a tolerar las imposiciones.Ya el PAN definió el dedazo parejo para elegir a todos sus candidatos (Gobernador, 22 diputados locales, 15 federales, 46 alcaldías). Pero falta se pongan de acuerdo bajo qué reglas los van a elegir.Por eso la dirigencia estatal que comanda Andrade y Poncho Ruiz, seguramente con la influencia del gobernador Márquez, del PAN Nacional que todavía encabeza Ricardo Anaya, y de los grupos internos en Guanajuato, tendrán que definir un esquema que resulte en designar candidatos competitivos, pero, al mismo tiempo, que logre una unidad, aunque sea simulada, que deje los menos heridos en el camino.El PAN tendrá que valorar las trayectorias y recoger la opinión de militantes y ciudadanos sobre sus perfiles, evaluar con objetividad el desempeño de sus actuales alcaldes y ayuntamientos. Vaya lío.Eso del dedazo ya los metió en problemas en 2015 y ‘sacaron de la chistera’ a Héctor López, entonces secretario de Desarrollo Económico Estatal, quien nunca pensó en ocupar la silla que no quiere dejar.En el caso de León el góber Márquez y su ‘delfín’ a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez, no quieren todavía darle la bendición al alcalde Héctor López para pelear por una elección consecutiva.En León hay tres en el ring: el exalcalde y diputado federal Ricardo Sheffield, el mandamás de los diputados locales Éctor Jaime Ramírez Barba y Héctor López, quien así lo hizo saber a su partido y a la autoridad electoral.El primero tiene desde un principio el respaldo total del grupo del senador Fernando Torres Graciano, pero es malquerido por el bando oficial Márquez-Diego.Antes de apostar por Héctor o Éctor esperarán a ver cómo es que será el ‘dedazo’. Hasta dónde tendrá margen de maniobra Miguel Márquez, qué poder se dará a la militancia de a pie y a la dirigencia azul.Mientras eso pasa “el oficialismo” no descarta cartas como la diputada federal Alejandra Gutiérrez Campos en el caso de que necesite candidata-mujer.Héctor seguramente cerrará el año bajo esa incertidumbre y su mejor carta de presentación será la de dar resultados concretos, pues la percepción de un gobierno gris no se la ha podido sacudir. El problema de inseguridad y violencia no está todo en sus manos pero tiene que convencer que intenta hacer algo diferente más allá de las buenas intenciones.Y como ya huele a elecciones 2018 los panistas ya se mueven para no quedar fuera de la jugada.Uno de los asientos más cotizados será el del Senado de la República, no es para menos con permanencia seis años y la opción de reelección. Son públicas las aspiraciones del diputado federal Miguel Salim Alle; del derrochador Juan Manuel Oliva e incluso Éctor Jaime Ramírez en caso de no llegar a la alcaldía y, sin que la busque, tienen la carta del expresidente del Inegi, Eduardo Sojo.También sueñan el diputado federal, Erandi Bermudez; el exalcalde salmantino Justino Arriaga; y hasta quien ya fue senador, Luis Alberto Villarreal. Los dos primeros podrían caer en diputaciones mientras que el futuro del otrora poderoso sanmiguelense está atado al de su padrino poblano Rafael Moreno.Por las mujeres la delantera parece tenerla la diputada federal leonesa, Alejandra “La Wera” Reynoso, por su larga trayectoria y respaldos locales en el partido y buenas migas con la actual dirigencia nacional. Pero también están puestas para buscarla las diputadas federales Alejandra Gutiérrez y Karina Padilla, y la Secretaría de Promoción Política de la Mujer del Comité Estatal del PAN, Luxana Padilla.Pero sólo hay espacio para la fórmula de mayoría de un hombre y una mujer. Y eventualmente, si el Comité Nacional lo considera, podrá ir algún otro paisano en su lista nacional.Entre los nombres que son cartas a candidaturas para diputaciones federales por León anote a: José Luis Manrique, actual regidor; la senadora Pilar Ortega; les gustaría regresar a Betty Yamamoto y Juan Carlos Muñoz; Cristina Márquez; y Daniel Campos, si es que no se le abre espacio otra vez en la local.Pero el mayor congestionamiento está en las diputaciones locales, de entrada están puestísimas para repetir: Libia Dennise García y Leticia Villegas. También aspiran la exdiputada federal Lucy Gallegos; el secretario general del Congreso, Christian Cruz; Martha Hernández; Lupe Vera convertido al “dieguismo” y una de sus aliadas Margarita Alba; Fortino Hernández; Allan León; Fredy López, etc.En el caso del Ayuntamiento en el PAN casi todos aspiran a repetir (a excepción del síndico Carlos Medina y los regidores Federico Zermeño y José Luis Manrique). Algunos como el otro síndico Luis Ernesto Ayala, Chava Sánchez, Alejandro Alaniz o Ana Carpio, se quedarían sólo si es Héctor. Ana Esquivel tiene opción de brincar a la sindicatura en cualquier planilla y Jorge Cabrera prende su velita.Y en la banca esperan otros: Miguel Vasallo, Monserrat Oliva, Beto Padilla, Raúl Márquez, Adolfo Navarro, Rolando Alcántar (si no le alcanza para la diputación), o la diputada federal Olimpia Zapata.Hoy es una danza de nombres y aspiraciones que se irán acomodando. Pero recuerden esos nombres.A la exalcaldesa Bárbara Botello le llegó la hora de responder por las transas cometidas en su administración.Eso sí sus compañeros, que en San Lázaro son mayoría PRI-PVEM, se atreven a quitarle el fuero constitucional que hoy impide sentarla en el banquillo de los acusados. Bárbara solita no va a pedir licencia.Y no estaríamos discutiendo esto si el Congreso de la Unión hubiera ya eliminado el fuero, iniciativa que presentara la entonces diputada leonesa, Mayra Enríquez (q.p.d.e), desde octubre del año pasado. En el caso particular de Guanajuato hay que recordar que en esta Legislatura se eliminó el fuero.La denuncia concreta que se le imputa a Bárbara es por presunto peculado por un monto de 1.57 millones, que está relacionado con una red de empresas fantasmas que cobraron sin realizar el trabajo.Contra Bárbara es la única acusación directa, por ahora, pero sobre el trienio 2012-2015 (que gobernó ella durante 29 meses y otros siete más Octavio Villasana) en total de las auditorías integral y específicas de la ASEG se desprendieron 36 denuncias penales, 86 procedimientos civiles y 226 administrativos, que se sustentan en el manejo injustificado de un total de 47.9 millones de pesos.Además de otras 11 denuncias presentadas por la Contraloría Municipal (algunas sobre los mismos temas de la ASEG y otras no).Están detenidos y recluidos en el Cereso de León dos de los participantes de las empresas, además de un exfuncionario, el director de Prevención del Delito, Gustavo Torres (por cursos de verano ‘fantasmas’). Y prófugos el extesorero Roberto Pesquera y el exdirector de Movilidad, Amilcar López.Desde el Comité Nacional del PRI no se envía señal alguna si la respaldan o la dejan a su suerte.En el PRI se repliegan para no comprometerse. Ninguno de los que se dicen aspirante a la gubernatura han dicho del caso ni pío, ni los senadores Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico, tampoco el presidente de la Fundación Colosio, José Luis Romero Hicks, y la diputada federal Yulma Rocha.En el Congreso del Estado la bancada del PRI evitó en la sesión del jueves salir a su defensa. El diputado y jefe estatal, Santiago García, se salió como 30 minutos antes de que terminara la sesión. Aunque un día antes Santiago y el coordinador tricolor, Rigoberto Paredes, ante los medios acusaron revanchismo contra BB.El Comité Estatal le ofrece el respaldo y prueba de ello es que fue el secretario de Acción Electoral del PRI, Jorge Luis Hernández, quien acompañó a Bárbara el viernes a la sede de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para presentar denuncia por los más de 30 millones que el Gobierno de León perdió hace casi una década en una inversión fallida en la sociedad hipotecaria Metrofinanciera.Aunque el motivo de la visita era más bien confrontar cara a cara al auditor Javier Pérez Salazar.Los diputados federales del PRI también se escurren, salieron Azul Etcheverry (ex Presidenta del DIF al arranque del gobierno de Bárbara) y Erika Arroyo, pero para pedirle que enfrente las acusaciones.En León sus más incondicionales, como el dirigente del partido, Denny Méndez; la exregidora Verónica García; y el regidor Chava Ramírez, encabezan la férrea defensa de su ex jefa. El resto del partido arma reuniones para planear el 2018 en las que Botello Santibáñez no ha sido convocada.El procurador Carlos Zamarripa y su fiscal Anticorrupción que quiere quedarse en la silla, Navigio Gallardo, están frente a la prueba de demostrar que, además del encono político, hay irregularidades que no pueden quedar impunes. De no hacerlo quedarán en un papelón y Bárbara podrá sonreír, aunque con el descrédito político que ha dejado a su paso es difícil reponerse (pregunten a Juan Manuel Oliva).Hace más de tres meses que Miguel Márquez no pone un pie en Celaya así que imposible pensar que no pasa nada entre el Góber y Ramón Lemus.La última vez que Márquez visitó en gira oficial Celaya fue el 13 de julio para inaugurar el Centro Impulso Social en la colonia Las Américas. De paso se reunió con empresarios.De esa fecha para acá, nada más sobrevuela Celaya en sus viajes a México pero ni saludos le manda al Alcalde.Para nadie es secreto que Márquez está decepcionado del gobierno de Lemus. Ha repetido entre cuates que se equivocó al elegirlo porque no sabe nada de administración pública y poco acepta consejos. La amistad Miguel-Ramón no se compara ni tantito con la relación de Miguel con Ismael Pérez Ordaz.Para los muy cercanos a Lemus, la lejanía de Márquez se debe al incremento en inseguridad, el endeudamiento del Municipio y un mejor entendimiento con el sector empresarial de manera directa que con el Gobierno local.De hecho, a principios de septiembre el Gobernador tuvo una reunión con dreamers en el Instituto Estatal del Migrante con sede en Celaya. Márquez ni por cortesía invitó al Alcalde y a ningún representante municipal.Eso sí, Ramón presumió que se reunió el miércoles con él para evaluar diversos proyectos, como el centro expositor en las instalaciones del Ecoforum, la tercera sección del Parque Xochipilli y el Parque Urbano en las antiguas instalaciones de la feria.Ramón busca recursos para poder las obras antes de que concluya la Administración aunque si se considera la pésima relación entre ambos, está en duda.Más allá de las percepciones hay ejemplos, Irapuato contará con su Grupo de Coordinación de Seguridad para combatir la delincuencia, como ya lo hay en León. Ahí se enviará a 800 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, cuando a Celaya apenas llegaron 300. Las cuentas no les salen porque la diferencia poblacional no es tanta y el problema de violencia a ambos los aqueja.