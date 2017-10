Reviven lasallistas ‘años maravillosos’

Publicidad

Ex alumnos de primaria de la generación 1977 – 1978 del colegio De La Salle, se reunieron para convivir en el Complejo Barro y Talavera del Bajío.Gracias a Arturo Pantoja, Ricardo Aldrete, Carlos Nava, Lauro Rodríguez y Cristian Morales, organizadores, fue que los 65 ex LaSallistas pudieron participar en este reencuentro.Durante el evento los asistentes disfrutaron de una comida al estilo brasileño, en donde degustaron las tradicionales espadas y de un DJ que amenizó la tarde.Posteriormente el mago Ezequiel sorprendió a sus compañeros al mostrarles sus mejores trucos de magia.También como parte de la reunión los ex alumnos le rindieron un minuto de silencio a su compañero Juan Gabriel Ascencio Camarena quien falleció prematuramente y al cual Ricardo Escobar recordó con la canción “Aún hay tiempo” de Jorge Muñiz, canción que interpretó al borde de las lágrimas en recuerdo de su querido amigo.