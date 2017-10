Quieren equipar escuelas públicas, ¡pero no tienen sus escrituras!

Publicidad



“Cada uno es un caso especial, las edificaciones fueron realizadas en predios ejidales y debemos iniciar el proceso con los ejidatarios, seguir el procedimiento que nos marca Corett (Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra)”, dijo ayer el Secretario.



“Es un tema que nos preocupa porque, mientras estén en estas condiciones, no se les puede invertir mucho recurso; el riesgo de que se pierdan (los predios) no lo veo tanto, porque al final la comunidad sabe que es para la educación de los niños”, dijo Vega Pérez.

en Guanajuato. Todos estos planteles carecen de infraestructura, rehabilitación y equipamiento escolar.En el Estado hay registrados. La cifra aumenta a casi 10 mil 600 si se toma en cuenta que en algunas hay turnos matutino y vespertino.La incertidumbre jurídica, según el secretario de Educación de Guanajuato,, se siente más en la zona rural y es un problema heredado de Administración a la siguiente.En 2011 sólo 38% de las escuelas de todo el estado contaba con escritura, pues en sus orígenes los planteles educativos fueron construidos donde la demanda lo requería,Las más de 3 mil escuelas que aún no tienen escrituras, el proceso es lento porque las autoridades deben seguir todo un juicio “burocrático”, apuntó.Mientras las escuelas no tengan las escrituras el Gobierno no los apoya porqueEl Secretario señaló quey prometió que lo que resta de este añoy, para el próximo año, otros 450, compromiso ya pactado con la Procuraduría Fiscal, aseguró.Actualmente se cuenta con un programa de Regularización de Bienes Inmuebles, en el que participa la Procuraduría Fiscal del Estado y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, así como esta Secretaría de Educación.