Se juegan la vida por 8,500 al mes

En Guanajuato los policías rasos municipales ganan en promedioEs un oficio de alto riesgo que ha cobrado la vida deLos policías municipales mejor pagados son los de Irapuato, conmensuales de bono, el cual no forma parte de su sueldo), y en segundo lugar los deLo que contrasta con los dos más bajos:El reporte se desprende de un informe de los sueldos brutos al mes de las policías municipales con corte al mes de agosto 2017 (elaborado por fuentes del Gobierno Estatal del que am tiene una copia).Este año han perdido la vida policías de: Celaya (8), Salamanca (4), Apaseo el Alto (4), León (3), además de Comonfort, Apaseo el Grande, Silao, Romita, Abasolo, Valle de Santiago y Yuriria, con uno.En el caso de, su salario bruto mensual es de 9 mil 826 pesos. En Apaseo el Alto era de 8 mil 782 pesos y en Salamanca de nueve mil pesos (aunque ambos se sumaron ya al Mando Único Policial y se ha dicho que sus elementos recibirán mejores ingresos al incorporarse a la Fuerza de Seguridad Estatal).De León el reporte dice 12 mil 917 pesos pero recién hubo un ajuste salarial para quedar en los 13 mil 533 pesos al mes.El sueldo promedio mensual de los policías que laboran en ayuntamientos que reciben subsidio Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) es de, y sin ese fondo son 7 mil 805 pesos.Hay 21 municipios con Fortaseg: León, San Francisco del Rincón, Purísima, San Luis de la Paz, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Irapuato, Silao, Celaya, Villagrán, Comonfort, Dolores Hidalgo, Cortazar, Apaseo El Grande, Pénjamo, Abasolo, Apaseo El Alto, Guanajuato, Salamanca, Salvatierra y San Felipe. Los municipios de Moroleón, Uriangato y Yuriria iniciaron trámites en espera de incluirse.Un informe deen cuanto al nivel salarial de los policías municipales rasos que tenían Subsemun (hoy Fortaseg) el estado de Guanajuato se encontraba en el lugar 17 entre 31 estados (no se incluye la Ciudad de México).En ese reporte el sueldo promedio de policía municipal con Subsemun en Guanajuato era de 8 mil 945 pesos al mes. El primer lugar lo ocupaba, seguido de Baja California, Baja California Sur, Colima y Jalisco. Y los más bajos eran Nayarit (6 mil 932 pesos), Yucatán, Chiapas, Sinaloa y Oaxaca.Otro indicador del ingreso policial es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI que al primer trimestre de 2017 ubicó a Guanajuato en el lugar 13 nacional entre los de mejor pago por hora trabajada para los agentes de policía y tránsito (de los diferentes niveles de gobierno). El ingreso promedio fue de 36.3 pesos por hora en la entidad, superior a los 31.3 pesos que era el promedio nacional.En respuestas a solicitudes de acceso a la información pública en algunos municipios se advierte que el esquema de prestaciones complementarias al salario para policías municipales también varía en cada localidad, coincidiendo en algunas como gratificaciones, despensa, seguro de vida, apoyo familiar, etc.En León se contemplan mejoras laborales como: seguro de gastos médicos mayores; seguro de vida; atención médica; fondo de ahorro para el retiro; becas para el/la cónyuge y sus hijos; apoyo para gastos funerarios; apoyo económico al cónyuge del elemento fallecido en cumplimiento del deber; apoyo para la remodelación, construcción y adquisición de vivienda; apoyo educativo; vales de despensa.No obstante el Plan de Previsión Social puntualiza que el otorgamiento de esos apoyos está condicionado a la suficiencia presupuestal y a los requisitos que para cada uno establezca la Dirección.En Irapuato se incluyen prestaciones como: seguro de vida (muerte natural 220 mil pesos y muerte accidental 440 mil pesos, apoyo gastos funerarios por hasta 30 mil pesos), consulta médica gratuita, afiliación al ISSEG para prestaciones como préstamos personales o hipotecarios, aguinaldo de 40 días, y lo de Ley.En Celaya las prestaciones reportadas son despensa mensual, prima vacacional, aguinaldo e Infonavit.En Silao informan tener seguro de vida, servicio de Salud Municipal, capacitaciones, vacaciones, uniformes y herramientas de trabajo. Y en Pueblo Nuevo responde que, además de las de Ley, hay subsidio al empleo, compensaciones extraordinarias, ayudas personales y apoyo para gastos funerarios.