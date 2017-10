Salpica corrupción de Odebrecht a Peña Nieto

Publicidad

“No sólo de él, sino también de su equipo”, expresó Fadigas en una reunión privada con inversionistas en febrero de 2013, según consta en una transcripción del encuentro.



“Tenemos el pleno apoyo (para el proyecto Etileno XXI), no sólo del actual Presidente Calderón, sino que también hemos tenido contacto con el Presidente electo, Enrique Peña Nieto. Conoce el proyecto. Lo hemos discutido con él, y también apoya 100%”, aseguró Fadigas en aquella reunión.



“Ya hemos tenido conversaciones con el Gobierno de México, no sólo con el Presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir, es muy coherente con la campaña”, dijo Fadigas a inversionistas en febrero de 2013 en la reunión en la que reveló que Braskem había acompañado “de tiempo completo” al candidato priísta.

, la filial petroquímica de Odebrecht,en 2012, según, ex director de la compañía, que actualmenteante la justicia de Brasil para esclarecer el caso de corrupción internacional conocido comoEn la primera semana de, Peña, entonces gobernador del Estado de México, viajó a Brasily luego, en octubre de 2011 -cuando ya se perfilaba como candidato presidencial-, se agendó otra cita de ambos personajes en Toluca, de acuerdo con una investigación de, el cual es mencionado en una cadena de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil como parte de la investigación del caso Lava Jato.Marcelo Odebrecht en una reunión con Enrique Peña Nieto.Según estos correos, elagendó un encuentro; ese mismo día voló de Toluca a Xalapa para reunirse con el entonces gobernadory por la noche acudiría a la entrega de un reconocimiento que una fundación presidida porle otorgó al ex presidente brasileño. El día anterior visitó en Los Pinos al presidente, en compañía de, el director de Braskem.En dos días, Odebrecht se reunió conPeña Nieto seen Querétaro, el, a unos días de tomar protesta, de acuerdo con otra cadena de correos obtenida para esta investigación. Por esos mismos días habló consobre el proyecto Etileno XXI, según relató el director de Braskem en otra reunión con inversionistas efectuada el 9 de noviembre de 2012, de cuya transcripción MCCI también tiene copia.Apenas asumió la Presidencia,Enen la residencia oficial de Los Pinos.Según nuevos documentos obtenidos por MCCI,a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI.Esas planillas de pagos de Braskem a la empresa ligada a Lozoya aparecen en un expediente que forma parte de la investigación del casoEn esas planillas se detalla que un primer pago de Braskem a Latin America Asia Capital se efectuóa través del Meinl Bank de Antigua; a los siete días (el 30 de mayo) huboy una semana después (el 8 de junio). En suma,Las fechas en que se hicieron estos pagos coinciden con los días en que transcurría la campaña del entonces candidato a la Presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto.Odebrecht utilizaba en casa transacción una clave o código con el que se identifica al supuesto operador de los pagos o sobornos.En el caso de la empresa ligada a Lozoya, apareceSegún el expediente,, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México, concertó un par de citas con Lozoya en marzo de 2012, justo cuando iniciaba la contienda electoral.De acuerdo con su delación premiada rendida en diciembre de 2016, en una de las reuniones se acordó, quien en aquel entonces no desempeñaba ningún cargo público y sólo colaboraba en la campaña. Los depósitos se harían a dos empresas: Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas afincadas