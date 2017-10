La Fox renovó el contrato de su presentador estrella el pasado febrero, tan solo un mes después de que este, Bill O’Reilly, hubiese indemnizado con un total 32 millones de dólares a una analista de su programa para zanjar una denuncia de acoso sexual, según publicó este sábado The New York Times. La empresa, 21st Century Fox, tenía conocimiento de las acusaciones de la analista Lis Wiehl, que había colaborado con durante 15 años. Un mes después de ese pago multimillonario, no obstante, la cadena le ofreció "un contrato récord” de 25 millones de dólares anuales, frente a los 18 que cobraba hasta entonces, durante los siguientes cuatro ejercicios.

Este acuerdo multimillonario, desconocido hasta ahora, se suma a otros revelados por el mismo rotativo, pero es el más elevado. El pasado abril, el Times destapó que la Fox había estado pagando durante años cantidades millonarias para zanjar denuncias de acoso contra dos pesos pesados de la empresa, el citado presentador estrella y el presidente de la propia cadena, Roger Ailes. Este último, que falleció el pasado mayo, había dimitido de su cargo en verano de 2016, cuando dos conocidas presentadoras se declararan víctimas suyas. A O’Reilly lo cesaron por motivos similares, en plena fuga de anunciantes.

El caso puso sobre la mesa cómo la chequera ha servido para proteger la reputación de hombres poderosos acusados y para dejar sin investigar estos casos. Poco después de su dimisión, en septiembre de 2016, salió a la luz que Ailes y la compañía de la familia Murdoch habían acordado pagar hasta 20 millones en un acuerdo extrajudicial a la periodista Gretchen Carlson, quien meses antes afirmó que fue despedida al rechazar insinuaciones sexuales de Ailes.

Es mucho más elevado el pago a O’Reilly, que niega las acusaciones, a la analista Lis Wiehl. El pacto extrajudicial incluye el compromiso de la mujer a guardar silencio sobre lo sucedido y a destruir todas las fotografías, mensajes de texto y otras comunicaciones entre ambos. La analista legal había alegado acoso, una relación sexual no consentida y el envío de material pornográfico explícito.

La novedad sobre el caso llega en un momento en el que el asunto del acoso sexual está en el centro de la actualidad, debido al escándalo del poderoso producto de cine Harvey Weinstein. En ambos casos, el poder del sospechoso se impuso a cualquier acusación. Según la información del Times, la decisión de renovar a O’Reilly por parte de la familia Murdoch se produjo en un momento delicado, cuando la Fox acababa de perder a una de sus principales figuras, Megyn Kelly, fichada por otra cadena. Esta también declaró haber sido víctima del asedio de Ailes.