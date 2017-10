Órganos sin los que puedes vivir

Publicidad

El cuerpo humano es increíblemente resistente. Al donar medio litro de sangre, perdemos aproximadamente 3.5 billones de glóbulos rojos, pero nuestro cuerpo los repone con rapidez. Podemos incluso perder grandes porciones de órganos vitales y sobrevivir.Otros órganos pueden ser extirpados por completo sin provocar grandes repercusiones en nuestra vida. Estos son algunos de los “órganos no vitales”.. Se extirpa por lo general debido a una lesión. Al situarse cerca de las costillas, es vulnerable al traumatismo abdominal. Está recubierto por una cápsula de tejido parecida al papel que se rasga con facilidad, permitiendo que se filtre la sangre del bazo dañado. Si no se diagnostica y trata, provoca la muerte.Ambos colores están relacionados con las funciones. El rojo se dedica al almacenamiento y al reciclado de glóbulos rojos, mientras que el blanco está relacionado con el almacenamiento de glóbulos blancos y plaquetas.Esto se debe a que el hígado recicla los glóbulos rojos y sus componentes. Y de modo similar, otros tejidos linfáticos del cuerpo colaboran con la función inmune del bazo.En ocasiones, el estómago debe extirparse para eliminar tumores o debido a traumatismos. En 2012, una británica tuvo que someterse a una extirpación de estómago tras ingerir un cóctel que contenía nitrógeno líquido.Con una buena recuperación, los pacientes pueden seguir una dieta normal con suplementos vitamínicos.Los principales órganos reproductivos en los varones y en las mujeres son los testículos y los ovarios, respectivamente. Se trata de estructuras pares y solo hace falta que funcione uno de ellos para poder tener hijos.La extirpación de uno de estos órganos o de varios se debe por lo general a un cáncer o, en los varones, a un traumatismo, a menudo como resultado de actos violentos, deportes o accidentes de tráfico. En las mujeres también puede extirparse el útero. Este procedimiento (histerectomía) impide tener hijos y elimina también la menstruación en las mujeres premenopáusicas. La investigación indica que las mujeres a las que se les extirpan los ovarios no sufren una reducción de la esperanza de vida. Curiosamente, en algunas poblaciones masculinas, la extirpación de ambos testículos puede suponer un aumento de la esperanza de vida.Las principales funciones son la de extraer agua y preparar las heces, compactándolas. La presencia de tumores u otras enfermedades puede provocar la necesidad de extirpar la totalidad o una parte del colon.Inicialmente se recomienda una dieta blanda para ayudar en su restablecimiento.Almacena una sustancia denominada bilis.pero cuando no se necesita en la digestión, se almacena en la vesícula.Cuando los intestinos detectan grasas, se libera una hormona que hace que la vesícula se contraiga, introduciendo bilis en los intestinos para ayudar a digerirlas. Sin embargo,Esta operación se conoce como colecistectomía. Unas 70.000 personas al año se someten a este procedimiento en Reino Unido.Muchas personas tienen vesículas completamente asintomáticas, otras no son tan afortunadas. En 2015, a una mujer india le extirparon 12,000 cálculos biliares. Un récord mundial.Inicialmente se pensó que era un vestigio, ahora se cree que se trata de un “refugio” para las bacterias beneficiosas del intestino, que les permite repoblarlo cuando es necesario.Debido a su naturaleza de extremo ciego, cuando entran en él contenidos intestinales les puede resultar difícil salir y el apéndice se inflama. Esta infección se denomina apendicitis.Hay algunos casos en los que no se ha producido una extirpación completa del apéndice, y este puede volver a inflamarse, causando “apenditis del muñón”. Quienes han sido sometidos a una apendicetomía no perciben diferencia alguna en su modo de vida.La mayoría de las personas tenemos dos riñones, pero es posible sobrevivir con uno solo; o incluso sin ninguno (con ayuda de diálisis). La función de los riñones es la de filtrar la sangre para mantener el equilibrio de agua y electrolitos, así como el equilibrio ácido-base. Esto lo realizan actuando como un tamiz, usando una variedad de procesos para conservar las sustancias útiles, como proteínas, células y nutrientes que el cuerpo necesita.Si a una persona le fallan los dos riñones, debe ser sometida a diálisis. Esta; para la otra se emplea un catéter especial insertado en el abdomen para permitir la introducción y la extracción manual de la solución de dextrosa. Ambos métodos extraen los residuos del cuerpo.como el tipo de diálisis, el sexo y otras enfermedades que pueda padecer, así como la edad.mientras que una persona de 70 años tal vez viva solo cinco años.