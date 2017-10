Denuncia atleta falta de apoyos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La participación del celayense Jorge Ramos en un torneo internacional de kickboxing está en riesgo por falta de recursos; los gobiernos estatal y municipal se negaron a apoyarlo.El torneo lo organiza la Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing en Budapest, Hungría, y dará inicio el 3 de noviembre.A decir del deportista, el Municipio solamente le ofreció cuatro mil pesos, pero a manera de reembolso, es decir, se los pagarían al volver del viaje.“No tenemos el recurso para poder viajar, tenemos ya el hospedaje, alimentación en el hotel sede. He ido con el SIDEC, representado por Marco Gaxiola, el cual me comentó que como soy deportista a nivel internacional y no voy a representar a Celaya ni a Guanajuato, no me podía apoyar”, dijo.La Comisión del Deporte de Guanajuato también negó el apoyo a Jorge Ramos.“También le mandé una carta al gobernador Márquez por correo electrónico y la contestación fue que se pasó a la dependencia, y el CODE me contestó que no me podían apoyar”, explicó.Jorge Ramos fue campeón mundial de karate, hace dos años en el estado de Aguascalientes.Quienes sí lo apoyaron fueron sus vecinos de la colonia La Misión, quienes el pasado sábado organizaron una kermés para recaudarle fondos.También señaló que por contar con su Visa vencida, requiere de apoyo para pasar a Estados Unidos y volar a Budapest.