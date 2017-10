Proponen mejoras a Feria del Alfeñique

Publicidad

La Feria del Alfeñique a una semana de su inauguración ha sido un gran atrayente de personas, y locatarios mencionaron que las ventas han sido de buenas a regulares, y esperan que en estos días sea aún mayor.Compartieron lo que le añadirían o modificarían para que sea aún más atractivas.“Sí ha venido mucha gente, se pasean, preguntan y ahí va, esperemos que a la otra semana se recuperé, pero la feria está muy bien”, señaló Catalina Cruz, vendedora de la zona.De las cosas que más se han llevado son los dulces, chocolates, frutitas, paletas, mencionó Carlos Aguilera, locatario.“Vamos bien, pero esperemos que en la siguiente semana las ventas suban. Sabemos que la situación está complicada, con la economía está difícil, pero vamos día a día, invitamos a toda la gente que venga, consuma y siga fomentando las tradiciones mexicanas, y más esta feria con más de 50 años” exhortó.Uno de los puntos en que la mayoría coincidió fue que la gente se ha quejado de que a los baños les falta agua, que no están limpios y que no son suficientes para la gran demanda de personas que van.“Sí hay movimiento, pero poco a poco, la siguiente semana es la fuerte y algo que yo le cambiaría es que no fuera tan tianguis, se va perdiendo la esencia de la tradicional feria del alfeñique, es una gran herencia que no queremos que cambie, que sea más tradicional y que quitarán lo que no es de la época”, mencionó Manuel Loeza martínez, hijo de Rosa Martínez, fundadora de la Tradicional Feria del Alfeñique.El puesto de Edith Pérez Martínez, nieta de Rosa Martínez, ganó el concurso del mejor puesto y decoración.Compartió que es de gran orgullo este reconocimiento, al igual comentó que la venta va poco a poco, que la semana que viene será de mayor afluencia y algo que cambiaría es que la entrada para las personas que trabajan en Servicios Municipales de Recolección tuvieran otra entrada, ya que van caminando con sus carritos y no da buena imagen, además de que pongan más bolsas de basura porque se llenan muy rápido.La feria del alfeñique estará todavía hasta el 3 de noviembre, con más de 148 puestos de comida, juguetes, calaveras, artesanías, etc. Además contará con espectáculos culturales. Entrada y festivales gratuitos.