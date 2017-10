Miguel Márquez… de lejos

Publicidad

Hace más de tres meses que Miguel Márquez no pone un pie en Celaya así que imposible pensar que no pasa nada entre el Gober y Ramón Lemus.La última vez que Márquez visitó Celaya fue el 13 de julio para inaugurar el Centro Impulso Social en la colonia Las Américas. De paso se reunió con empresarios.De esa fecha para acá, el Gober nada más sobrevuela Celaya en sus viajes a México pero ni saludos le manda al Alcalde.Para nadie es secreto que Márquez está decepcionado del gobierno de Lemus. Ha repetido entre cuates que se equivocó al elegirlo porque no sabe nada de administración pública y poco acepta consejos. La amistad Miguel-Ramón no se compara ni tantito con la relación de Miguel con Ismael Pérez Ordaz.Para los muy cercanos a Lemus, el distanciamiento de Márquez se debe al incremento en inseguridad, el endeudamiento del Municipio y el distanciamiento notorio con el sector empresarial.De hecho, a principios de septiembre el Gobernador tuvo una reunión con dreamers en el Instituto Estatal del Migrante con sede en Celaya. Márquez ni por cortesía invitó al Alcalde.A principios de la semana que concluye, Lemus anunció que ahora sí el Gober visitaría Celaya en esos días, sin embargo, pasó el viernes y renovó la promesa para el lunes próximo.Eso sí, Ramón presumió que se reunió el miércoles con él para evaluar diversos proyectos, como el centro expositor en las instalaciones del Ecoforum, la tercera sección del Parque Xochipilli y el Parque Urbano en las antiguas instalaciones de la feria.Ramón busca recursos para poder terminar las obras antes de que concluya la Administración aunque si se considera la pésima relación entre ambos, está en duda.Observe una muestra de la mala relación entre el Gobierno Estatal y el municipio de Celaya. Nos tratan muy muy distinto a otras ciudades del Estado. Por ejemplo, Irapuato, el favorito del Góber, contará con el Grupo de Coordinación Guanajuato para combatir la delincuencia. Ahí se enviará a 800 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.Está bien que Irapuato tiene más habitantes que Celaya pero no tantos en proporción a los policías que enviarán allá. A Celaya apenas llegaron 300. Vamos a poner la relación entre número de agentes y habitantes de cada ciudad. De acuerdo a Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, Irapuato tiene 574 mil 344 habitantes mientras que Celaya alcanza 494 mil 304. Esto es, a Celaya fue enviado un policía por cada 1,647 habitantes y a Irapuato, un agente por cada 717 irapuatenses.Además, Irapuato tendrá un Grupo de Coordinación específico, igual que lo tiene ya León. Se trata de una réplica de acciones y estrategias como las que se realizan en el Grupo de Coordinación Guanajuato, donde colaboran corporaciones federales, estatales y municipales. Lástima, hasta el momento en Celaya no ha sido anunciado algo similar a pesar del número de asesinatos, robos a casa habitación y negocio.Los golpes debajo de la mesa entre los miembros del Ayuntamiento están subiendo de tono. Esta semana se habló de aumentos y después de disminuciones de sueldo y hasta del predial y monto de las becas. Primero el Alcalde dijo que por la inflación se tenía que analizar un incremento al salario de los miembros del Ayuntamiento y del predial, en 4 y 5 % respectivamente.A muchos les cayó de sorpresa escuchar estos anuncios a unos meses del inicio del proceso electoral en el que Lemus quiere reelegirse. El anuncio a la luz de todos fue “un autogol” ante la intención de Lemus de reelegirse.Luego, el regidor Israel Herrera, “el coco de Ramón”, salió a decir que los incrementos propuestos son una incongruencia. Recordó a sus compañeros la fiesta de un millón de pesos del 15 de septiembre, donde el principal señalado es otro consentido del alcalde, el director de Comunicación Social, Luciano Frías, se ha clarificado.Dicen que las declaraciones de Herrera y de la regidora del Verde, Blanca Elena González, quien también dijo que no es momento de incrementos, no le gustaron nadita al Presidente, por eso contraatacó con una propuesta con sabor a desafío.La petición del incremento aún no se había hecho al Ayuntamiento, pero dos días después el Alcalde se sacó de la manga otra iniciativa: que haría otro sacrificio por el bien de los celayenses.Al 10% de su sueldo que ya se había disminuido le incrementará un 4% más para un fondo de becas. Lanzó así el reto a regidores y síndicos quienes no tardaron en contestar que lo que verdaderamente desean es que no haya aumento de impuestos. La iniciativa la encabeza el regidor priísta Jorge Montes, y lo respaldaron la del Verde, Blanca Elena González; de Movimiento Ciudadano, Ricardo Torres y el independiente Ynés Piña.Los de “la oposición” señalan que el cantifleo del Alcalde, de hoy sí y mañana que siempre no, es demagogia con sentido electorero, pero perciben que no le durará mucho, pues el PAN no cuenta con mayoría para aprobar sus propuestas toda vez que el rebelde de Herrera está de su lado. Dicho sea de paso, el panista dijo sobre las iniciativas del Alcalde: “No se vale hacer caravana con sombrero ajeno, él puede hacer con su sueldo lo que quiera, pero la determinación del sueldo de los regidores es personalísima y que no le moleste el hecho de que no estamos de acuerdo con un aumento salarial y de impuestos”.Para el Gobierno Municipal de Celaya la opacidad y los tropiezos van de la mano. Siempre ligan a los errores con la falta de transparencia y al oscurantismo con accidentes.Es costumbre que cuando comenten un error por accidente salen a declarar que no es grave o en el mejor de los casos que ni es culpa de ellos. Pero cuando se les piden documentos que comprueben sus dichos dicen que estarán a la vista de todos, pero los documentos no aparecen.Si quieren saber lo que opinan los ciudadanos de sus dichos, que se echen un clavado a las redes sociales y verán que también necesitan una urgente reestructuración a su estrategia de Comunicación, pero sobre todo, a su credibilidad.Esta semana se dio a conocer el caso de un choque más en el que estuvo involucrada la camioneta asignada al secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano. Él dice que un carro la chocó por alcance, y no es que no le creamos, pero qué mejor para el funcionario que salir a mostrar el documento que diga que efectivamente fue un choquecito, que se arregló rápido y todos felices y contentos. Pero no. Hacen largo el camino a los documentos, y genera esa suspicacia que la sociedad sabe mucho lo que es experimentar.Más aún cuando no es la primera vez que ocurre. Los escoltas de Montellano han chocado anteriormente camionetas oficiales y hasta un arma les han robado. Pero que no se preocupe, porque sale algún otro funcionario espléndido que le presta una Lincoln, sólo que ojalá y no la choquen esta vez.Pero al funcionario que se siente celebridad le encanta tener a tres o cuatro a su alrededor. Y no es broma, los mismos lo acompañan desde el estacionamiento de Presidencia hasta su oficina. Ahí se van nuestros impuestos en tiempos de “austeridad”.Con la aprobación de las candidaturas independientes ‘lloverán’ aspirantes en este proceso electoral, pero aquí veremos quién será el guapo para reunir miles de firmas y conseguir una candidatura.En Celaya una extraña mancuerna se decidió a dar el primer paso y anunciar que buscarán ser candidatos independientes.Octavio Arvizu Gutiérrez y Uriel Agustín Pineda Soto se presentaron juntos afirmando que irán por separado para buscar la Alcaldía afirmando que ellos no están cobijados por ningún partido político como otros independientes.A partir de diciembre y durante tres meses los aspirantes a Alcaldía de Celaya tendrán que reunir más de 11 mil firmas para validar sus candidaturas.Un proceso nada sencillo si contamos que serán al menos cuatro los aspirantes independientes en Celaya en medio de una desconfianza de la ciudadanía por compartir sus datos y por la política mexicana.No muchos de sus compañeros de partido han salido en defensa de la diputada federal de León, Bárbara Botello, que enfrenta un proceso de solicitud de desafuero acusada por la Procuraduría de Justicia del Estado por un presunto delito de peculado por 1.5 millones en su periodo como Alcaldesa de León.Uno de los que salió en su defensa es el líder del PRI en Irapuato, José Arrache Murguía.El priísta, que durante el proceso electoral pasado fungió también como titular del área Jurídica del Comité Estatal del PRI, responsable de presentar quejas como fue por la pinta de bardas del Gobierno de Miguel Márquez el pasado proceso electoral en todo el estado, fue asignado por el Comité Directivo Estatal, desde hace meses, como abogado y asesor de la Diputada federal tricolor.Claro que todo se da por ‘debajo del agua’ porque, aunque sean del mismo partido, en este momento los copartidarios de Botello Santibañez no han querido sacar la cabeza por ella ni defenderla, sólo su equipo más cercano que acusa una revancha política en su contra.Con la aprobación del Consejo Político Nacional del PRI para que sus candidatos a la Presidencia de la República, senadores y diputados federales, sean elegidos a asamblea de delegados, arranca el movimiento entre los tricolores con mucha intensidad.En Irapuato ni a nivel estatal, no le hacen el feo a la diputada federal, Yulma Rocha Aguilar, quien en este momento se encuentra ‘cobijada’ por el presidente y la secretaria general del partido, Enrique Ochoa y Claudia Ruiz Massieu, quienes la apoyarían en sus aspiraciones, que en radio pasillo señalan que son para la Senaduría pero que no descarta la candidatura a la Alcaldía de Irapuato.En la otra esquina, el alcalde panista, Ricardo Ortiz Gutiérrez levantó la mano desde hace tiempo para la reelección, pero el tema de la seguridad no lo tiene en las preferencias de los electores aun con las obras que realiza en diferentes puntos del municipio.El senador y aspirante a la gubernatura, Fernando Torres hizo parada en el Comité Nacional para reunirse con el secretario general, Damián Zepeda.Fue a pedir las reglas que garanticen una designación con transparencia y equidad. Urgió a que se instale una mesa política para ponerse todos de acuerdo en la metodología que los lleve a un dedazo en el que nadie respingue.El Senador anunció en la pasada sesión de la Comisión Permanente Estatal que presentará una propuesta para llegar a la designación de los candidatos en la que también tenga un peso la militancia. Dice que ya la tiene lista para entregarla al jefe estatal, Humberto Andrade, en los próximos días.Los panistas entienden que las reglas de la paridad, reelección y el famoso Frente con el PRD y Movimiento Ciudadano lo complica todo y pues van a extrañar las sabrosas contiendas internas. Por eso no se han rebelado a la designación como método favorito, pero no van a tolerar las imposiciones.Ya el PAN definió el dedazo parejo para elegir a todos sus candidatos (Gobernador, 22 diputados locales, 15 federales, 46 alcaldías). Pero falta se pongan de acuerdo bajo qué reglas los van a elegir.Por eso la dirigencia estatal que comanda Andrade y Poncho Ruiz, seguramente con la influencia del gobernador Márquez, del PAN Nacional que todavía encabeza Ricardo Anaya, y de los grupos internos en Guanajuato, tendrán que definir un esquema que resulte en designar candidatos competitivos, pero, al mismo tiempo, que logre una unidad, aunque sea simulada, que deje los menos heridos en el camino.El PAN tendrá que valorar las trayectorias y recoger la opinión de militantes y ciudadanos sobre sus perfiles, evaluar con objetividad el desempeño de sus actuales alcaldes y ayuntamientos. Vaya lío.Tienen poco tiempo para ponerse de acuerdo pues las precampañas para la gubernatura son del 14 de diciembre al 11 de febrero del 2018 y para los ayuntamientos del 3 de enero al 11 de febrero.