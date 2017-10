'Americanistas no conocen el amor': Higuera

Publicidad

Algo que no conocen los americanistas https://t.co/C593NFMdRG — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) October 22, 2017

, aprovechó las redes sociales para mandar un mensaje a las Águilas del América, equipo que derrotó al Rebaño hace unos días en elHiguera arremetió contra los americanistas cuando un usuario le pregunto sobre el amor, a lo que contestó: “Algo que no conocen los americanistas”.Otro seguidor le recordó que antes fue seguidor, entonces el directivo respondió:“Jajaja por más que quieran que los apoye!! No lo van a lograr!! No regreso al error!!”.