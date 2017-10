Tena vuelve a hablar del León

Publicidad

Querétaro acumula 12 partidos sin ganar entre Liga MX y Copa MX y es por eso que Jaime Lozano dejó la dirección técnica, puesto para el que Luis Fernando Tena fue presentado este lunes.Tena, cuya última experiencia en la Liga MX fue con León, debutará contra esta misma escuadra este miércoles, y adelantó que podría cambiar detalles tácticos en búsqueda del equilibrio.“León pasa por un muy buen momento, y creo que será un partido muy disputado. Entiendo que León sea súper favorito, pero las sorpresas se dan en el futbol”, agregó.Respecto a su equipo, el 'Flaco' sabe que no será fácil, pues nunca le había tocado una situación tan difícil como la del Querétaro.“Hay un buen plantel, no entiendo, a la distancia, por qué está en el fondo de la tabla, entonces es lo que hay que descifrar primero y corregir después. Es un gran reto y muy interesante; en mis 20 años de carrera no me había tocado una problemática del descenso tan aguda”, afirmó.