De “Chiquidrácula” a hombre de familia

“A ver cómo nos va. Algo que hay que resaltar es el elenco, hay gente con mucha experiencia como Silvia Pasquel, Alma Cero, también otro grupo de actores más nuevos que han hecho series, y que su carrera se ha ido más fuera de la televisión y bueno, creo que es un buen momento sino me equivoco para hacer comedia, después de tanta mala noticia y eventos que hemos tenido, es un buen momento para que la gente disfrute el programa”, comentó.

“Chacho es un señor de 45 años muy dicharachero, que nunca encuentra trabajo y hace 3 mil chambas, hace todo para llevar el ‘chivo’ a su casa; tiene problemas que todos tenemos como vivir en la casa de su suegra, tiene una mujer muy celosa y con muchos arquetipos de familias mexicanas”, platicó.

“Es difícil (definirlo), sobre todo porque lo que más nos ha costado a los que estamos dentro del sistema que hace telenovelas, es decirle a la gente que ésta no es una telenovela, sino un programa de comedia.

“Cuando ves en Argentina que los personajes de las series más exitosas no son guapos, pero aún así, tienen mucho éxito, es cuando ves que el talento siempre va a sobresalir, eso yo creo que hace la diferencia, por lo menos a la hora de contar la historia. Más allá de que estén bonitos, son buenos actores y esta nueva reforma está haciendo que la gente los adopte y que empresas como Tv Azteca, estén haciendo productos padrísimos”, opinó.

Carlos Espejel bromea cada vez que habla de su nuevo proyectoEs que las cosas han cambiado, ahora la protagonista es la historia y los clichés del dandy televisivo, están quedando atrás.En entrevista para AM, el actor que comenzó su carrera siendo un “Chiquidrácula” ahora es un hombre de 45 años llamado ‘Chacho’, cabeza de la familiaen el nuevo producto de Tv Azteca.“3 familias” aborda las diferencias entre las familias Del Pedregal Barroso, los Mejorada Lezama y los Barrio Bravo; que si bien tienen el amor y respeto, no tienen la casa de sus sueños.Tras enviudar, Bela Barroso (Indrig Martz) tendrá que enfrentarse a su nueva condición de pobreza, y espera un milagro al volverse a casar con Gonzalo Adolfo Del Pedregal (Rodrigo Mejía), un empresario recién llegado a la ciudad y que esconde un oscuro secreto. Mientras que, por insistencia de Marisa (Rocío García), Goyo Mejorada (Ulises de la Torre) está más endeudado que nunca y al borde del colapso.También están Chabela (Alma Cero) y Chacho Bravo (Carlos Espejel), quienes al darse una fugaz vida de ricos, deberán volver a la casa de la suegra.Aunque está definida como telenovela-cómica, Espejel lo considera como algo más, pues el trasfondo social, basado en las diferencias y costumbres, muestra las peripecias para salir adelante.“Ya nos quitamos el chícharo, y estoy tratando de decirle a los directores que esto es comedia y que tenemos que hacerlo así; hemos agarrado la misma frecuencia, de hacer comedia en una telenovela cómica, con un mensaje”, explicó.El actor con más de tres décadas de experiencia, consideró que si bien en países como Argentina y Colombia, se da más peso a la historia, en México las cosas podrían estar cambiando al reconocer no sólo un rostro bello, sino el talento.