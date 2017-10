Goza Mayela de la venia del 'Divo'

Publicidad



“Estoy con mucha emoción de poder mostrarle a la gente que no me ubica como solista mi voz, lo que he aprendido en años de carrera y que me siento tan bien, es como si lo hiciera por primera vez; el tener la adrenalina a tope hace que hagamos las cosas mejor, y estoy tan complacida, tan agradecida con Dios que voltearon los cuatro coaches”, platicó.



“Actualmente vivo en la Ciudad de México donde llevo radicando más de 20 años. Salí de Irapuato muy chavita, justo cuando mis padres quiebran su matrimonio, cuando se divorcian, entonces mi madre, hermanos y yo decidimos irnos a Guadalajara, que allá está la familia por parte de los Orozco y mi familia (por parte de su papá) se queda en Irapuato.

“Decido estar en la música y es que me mudo a Ciudad de México, desde entonces se me abrieron muchas puertas tanto en Jalisco como en Ciudad de México, estoy muy contenta y agradecida con lo que ha pasado esto y en mi carrera”, contó.



“Es una gran plataforma y creo que apoya muchísimo talento en nuestro país, y estamos ávidos de nuestra música mexicana y que mejor lugar para mostrar lo que yo hago, para mostrar nuestra música mexicana y que las nuevas generaciones vuelvan a escuchar nuestra música.

“Voy a seguir haciendo presentaciones, en las redes sociales les seguiré diciendo dónde voy a seguir con ellas, por lo pronto, voy a prepararme con mi coach adoradísima, que ya me dio una bienvenida increíble y sé que puedo aprender muchísimo”, añadió.



“Desde siempre él me apoyo en mi carrera y sus últimas palabras para mí fueron ésas, que a mí siempre me iba a ir bien, yo no sabía que me traerían mucha bendición, y ésta es la prueba que estuvo conmigo, y creo que me acompañó todo el tiempo.

“Incluso hace unos días pude soñarlo y lo vi sonriente, contento, y nada más me decía: ‘Te dejo esto con mucho amor’, y yo sigo recibiendo todas sus atenciones y acompañamiento, siempre lo siento al lado mío”, aseguró.



“Es el segundo disco, vienen muchas sorpresas como algunas canciones del señor Juan Gabriel, muy a mi manera y como un tributo a su carrera, canciones de su vida y al cariño que yo le tengo, y espero que les guste a todos, estará muy prontito”, expresó.

Las últimas palabras que le dijo Juan Gabriel fueron:Desde Irapuato llegó Mayela Orozco a las audiciones de “La Voz...México”, yCon la cancióncautivó a los coaches, que enseguida voltearon su silla en busca de su voz, finalmente la guanajuatense eligió a Yuri como su entrenadora.Pero no es la primera vez que Mayela se planta en una audición y mucho menos en un escenario: con 42 años de edad,, con quien mantuvo una relación no sólo como jefe, sino como amigo y consejero.Con esta historia y la buena vibra del Divo rodeándole por el cuerpo, la cantante platicó con, sobre esta nueva aventura.La artista domina los escenarios desde hace 15 años.Desde muy pequeña, Mayela se enamoró de la voz de Juan Gabriel. Ahora, vivir del sueño de la infancia es lo mejor que le ha pasado; su vida no ha sido fácil, puesEl 24 de octubre del 2014, Juan Gabriel le dio la “patadita de la suerte” en uno de sus escenarios, desde entonces, la artista decidió lanzar su primer álbum e independientemente del resultado en “La Voz”, se mantendrá impulsando su carrera.Confía en queYuri es la coach con quien eligió trabajar Mayela en el programa.Ella no está sola, pues, el que hace poco se le apareció en sueños.Mayela lanzará al mercado su disco “7:28”, que será un homenaje a Juan Gabriel.