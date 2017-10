‘Enlodan’ homicidios el Cervantino

Publicidad



“Yo no señalo la palabra saldo blanco, repito, estos homicidios no se dan dentro del marco del FIC, nunca he señalado saldo blanco.

“Estos homicidios no son inherentes a la festividad como tal, no se dan en un evento ni se han dado en la zona centro, donde tenemos la mayor afluencia de personas; son situaciones con variantes especiales”, reiteró Ortiz.



“La situación ahí es variable, es un espacio abierto, donde la Policía Municipal está fortaleciendo las medidas de prevención. Es decir, estamos platicando con los choferes que llegan aquí, en ese lugar, para darles medidas de recomendación, sobre cómo deben estar resguardando, cómo deben estar los vehículos debidamente cerrados”, señaló Ortiz Muñiz.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

ocurridos la semana pasada en la capital del Estado,, a pesar de que no se dieron dentro del marco del Festival, reconoció el director de Seguridad Ciudadana,El primer asesinato ocurrió a principios de la semana pasada, en el, cuandopor un sujeto que supuestamente le había robado un tanque de gas de la panadería de su padre. El segundo, fue otro, en el barrio de Jalapita,por un sujeto que lo siguió en una motocicleta. En ambos casos aún no hay detenidos.En referencia a los robos de objetos de dos autobuses de turistas dentro de un estacionamiento municipal , en la ex Estación de Ferrocarril, el director comentó queAdemás,informó que durante el fin de semana la ciudad recibió, lo que arrojó 161 detenidos por faltas administrativas, 60 por hacer bromas en vía pública, 20, por riña, y 16 fueron presentados al Ministerio Público por robo y portación de droga o armas de fuego; además, hubo 25 infracciones a conductores que no pasaron el examen de alcoholimetría.