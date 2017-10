Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

De los 24 equipos que participaron durante 7 semanas en el proyecto Nobi Bajío, 10 ideas de negocios de emprendedores serán apoyados por las instituciones educativas que participaron en el mismo.Así lo informó el director de Nobi (Nodo Binacional) Bajío y profesor investigador de Cinvestav, Agustino Martínez Antonio, quien señaló que esta decena de proyectos elegidos serán los que reciban el impulso para poder consolidar su empresa.“El programa termino de manera normal, fueron 24 equipos de las 7 instituciones que formábamos el Nodo, el cierre fue entre el 22 y 23 de septiembre, lo que estamos evaluando es de ahí escoger a los 10 mejores equipos para ver de qué manera los podemos apoyar”, comentó.El encargado del proyecto, Nobi Bajío, destacó que todos los proyectos tuvieron una buena evolución, encontrándose en la etapa final, con la preparación del cierre de informes técnicos financieros del Nodo.“Fue un seguimiento que se les dio durante 7 semanas, entonces ahí vimos la evolución y el compromiso, la evolución de las ideas de negocios, que fueron encontrando un segmento de mercado más definido, y pudieron definir las propuestas de valor, eso por un lado y por otro el compromiso de los miembros del equipo, porque de nada sirve una buena idea si no tiene un buen equipo de gente”, indicó.Martínez Antonio, explicó que los líderes del Nobi Bajío así como los instructores, cambiaron opiniones para elegir a esos equipos que recibirán el apoyo económico.“Creo que hay una gran oportunidad, está poco permeada la cultura del emprendedurismo, pero creo que hay muchas ideas y lo que no tenemos es una manera consistente de trabajar y disciplinada, hacia el logro de metas, es incluso un reflejo nacional, lanzamos buenas ideas pero nos cuesta concretarlas”, lamentó.El profesor investigador de Cinvestav opinó que este programa es una excelente oportunidad para que los emprendedores validen sus ideas de negocios, además de señalar que espera que los emprendedores e investigadores jóvenes puedan ver la manera de inculcar en las nuevas generaciones de científicos el hábito e interés de emprender negocios en base a nuevas ideas que den solución a problemáticas.“El emprendedurismo no es necesariamente negocio sino tener ideas que sean útiles y esa parte no se cultivaba a mucho, los emprendedores e investigadores jóvenes tienen más apertura para lograr esto”, finalizó.