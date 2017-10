Publicidad

Para disminuir los robos a negocios en la localidad, es necesario aumentar la participación de los sectores que se han visto afectados, señaló el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, ante el aumento de este delito patrimonial.Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un aumento del 33.4% en robo a negocios, comparativo entre el periodo enero-septiembre de los años 2016 y 2017.Ortiz Gutiérrez indicó que si bien se han disminuido varios delitos en este año, el robo a negocios continúa como uno de los pendientes de la actual administración.“Todavía no alcanzamos a disminuir como quisiéramos, vamos a tener que seguir insistiendo, buscar a ver si por medio de las propias asociaciones, cámaras de comercio, etcétera, pudiéramos encontrar alguna forma de apretar en este tema”, dijo.El Alcalde señaló que aún falta más dialogo y participación con el sector empresarial de la localidad, y que la autoridad municipal es la encargada de buscar ese acercamiento, para conocer las sugerencias de los comerciantes.Refirió que los comercios más vulnerables son aquellos atendidos por pocas personas, por lo que es un aspecto en el que deben poner mayor énfasis en materia de seguridad.En cuanto al asalto de dos personas en una sucursal bancaria de la zona dorada, publicada por un reporte en redes sociales, el Alcalde indicó que no tienen reporte oficial y que podría ser información falsa que circula en la red.“No tenemos un sólo reporte en el 911, no tenemos ni en las cámaras ni en ningún lado esa información, es prácticamente anónima y con una tendencia a como han venido sucediendo otros casos de exaltación de la violencia”, enfatizó.