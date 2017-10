Pide priorizar seguridad y austeridad

Publicidad

La seguridad, educación, servicios públicos, austeridad en el gasto público y trabajo ordenado, deben ser las prioridades de los gobiernos municipales ante la conformación del Presupuesto de Egresos 2018, señaló la diputada local del PRI, Arcelia González González.Destacó que a partir de la primera quincena de noviembre, los gobiernos locales deberán enviar sus propuestas de presupuesto al Congreso del Estado, a fin de que los legisladores puedan revisarlos y aprobarlos.“Queremos gobiernos austeros, eficaces, con el destino bien implementado (...) que el gasto sea enfocado a resolver los problemas sociales que desafortunadamente hoy tenemos y que no pueden ser solventados por las administraciones actuales”, dijo.González González reiteró el llamado a los Alcaldes para trabajar con austeridad desde el tema de su sueldo, para lo que ya fueron emitidas las recomendaciones en el tema, sumado a la petición de no hacer obras que promocionen de forma política a los funcionarios o instituciones políticas.Agregó que otro de los temas importantes es evitar las solicitudes de deuda pública para el próximo año, previo al cambio de Gobierno, y aunque al momento el Congreso del Estado no ha recibido solicitudes, sería un aspecto que se debe tomar en cuenta.“Ya están saliendo las administraciones y eso dejaría a las siguientes con una deuda contraída, y una responsabilidad que ni siquiera es inherente a la que va a entrar, me parece que en esto deben tener congruencia los Ayuntamientos”, refirió.Ante miembros de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia (Evmac), la legisladora expuso la iniciativa Gobierno Abierto, encaminada a que las administraciones trabajen con transparencia, rindan cuentas e incorporen a la ciudadanía en las decisiones importantes.Indicó que esta figura ya existe en la Ciudad de México, donde se han logrado avances y es una buena referencia para Guanajuato, por lo que espera que la iniciativa sea aceptada y se mejoren los parámetros de transparencia en la entidad, mismos que hasta el momento no son favorables.