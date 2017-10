Publicidad

Ante un panorama de inseguridad y frente a los tiempos políticos del 2018, no se puede tener funcionarios de medio tiempo, señaló la Diputada local del PRI, Arcelia González González.Lo anterior, al ser cuestionada sobre las aspiraciones a la Presidencia de la República mostradas por el gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez, cuestión que la legisladora no vio de manera positiva, pues consideró que el mandatario podría descuidar sus obligaciones.“El estado sigue con problemas sustanciales, donde también exigimos que los resultados se vean, que sea palpable el ejercicio de Gobierno sin distracciones, si algo lo distrae es buen momento para entonces separarse”, enfatizó.Destacó que la inseguridad se acrecentó en la actual administración pública estatal, pues este sexenio dejará una alza en hechos delictivos que no han sido atendidos en todos los municipios, y que lo colocan por encima de la media nacional en delitos.“Un funcionario con esa envergadura no puede distraerse de su labor principal y primordial, sobre todo en las condiciones en las que está el estado hoy, con este desafortunado índice trágicamente a la alza, donde no podemos tener funcionarios de medio tiempo o con distractores, es importante tenerlos al 100%”, enfatizó.González González reiteró que el compromiso de los funcionarios debería ser acabar con su mandato y rendir cuentas a la ciudadanía, por lo que espera que el actual mandatario y su equipo cumplan con esta premisa.