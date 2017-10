Se dice enfocada en neopoblanos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Enfocada en el trabajo de la Administración en Pueblo Nuevo, hasta que la gente y su partido, el Revolucionario Institucional, determinen en qué trinchera trabajará, es el objetivo actual de la alcaldesa, Larissa Solórzano Villanueva.Antes de que se cumpliera la fecha límite, el 8 de octubre, Solórzano Villanueva envió su carta intención por la reelección al PRI y al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).“Enviamos la carta intención si mal no recuerdo el 5 o 6 de octubre, pero es nada más la intención porque la decisión dependerá de otros factores, de lo que diga la ciudadanía, de los proyectos que no se puedan cristalizar en esta Administración y que tengamos que darles seguimiento, ahorita estoy enfocada en la Administración, en gobernar el Municipio” comentó.La alcaldesa de Pueblo Nuevo comentó que el tema de la reelección lo tomará en los tiempos adecuados, tomando en cuenta sobre todo la opinión de los neopoblanos, para saber si volverán a darle la confianza por otros 3 años.“Al final, ellos son los que dicen sí o los que dicen que no, vamos a esperar los tiempos y, sobre todo y siempre lo he dicho, donde también le convenga a mi partido, si es aquí adelante, si es en otra trinchera adelante, también”, confesó.Solórzano Villanueva no descartó estar interesada en ocupar otro puesto público por el cual pueda competir en el siguiente proceso electoral del 2018.“Los que tenemos esta responsabilidad, que nos gusta la política y hacer buena política, siempre aspiramos a otro cargo, no me obsesiono, estoy encaminada en lo mío pero si se da otra oportunidad, por supuesto que sí, estaremos compitiendo y dándole la cara a la gente”, finalizó.