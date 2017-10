No ayer, no mañana…

Publicidad

A Emilio Álvarez Icaza me une un genuino aprecio. Tuve la oportunidad de trabajar y convivir con él y sobretodo de aprender de primera mano que los ideales están tan lejanos o tan cercanos como nosotros mismo queramos que estén.Emilio desde Washington despachaba desde una de las oficinas más importantes en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos en toda América. Como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH le tocó conocer de asuntos tan tristes para la historia de nuestro país como lo es el caso de Ayotzinapa y los 43 jóvenes desaparecidos.Particularmente ese asunto lo confrontó directamente con el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y por supuesto con Enrique Peña Nieto, a quien evidenció como cabeza de un Sistema en el que los Derechos Fundamentales no son parte de la agenda nacional.Terminó su encargo legitimado y con buenas cuentas a todos los países miembros de la OEA. Se pudo haber reelegido para un segundo periodo pero las ganas de cambiar un país, nuestro país, lo hicieron regresar para articular y ser cabeza de un colectivo social integrado por muchas voces fuertes y legítimas.En febrero de este año, en el epicentro del México represor y autoritario: La Plaza de las Tres Culturas, gente como Javier Sicilia, Denisse Dresser,Elena Azaola, Alfredo Figueroa y mismo Emilio Álvarez, entre muchos otros, le dieron vida al movimiento social AHORA.La falta de autoridad, representación digna, de inseguridad y violencia, así como la insensibilidad política presentes en el ADN de nuestros gobernantes, nos orillan desde lo colectivo a construir unanueva forma de gobernanza que nos acerque al México que queremos. Requerimos abrazar las causas que nos enaltecen como nación, potenciar nuestras capacidades, impedir el sometimiento de los intereses comunitarios a los personales y empoderar a una comunidad ávida de buenas noticas.Los ejes prioritarios que tiene el Movimiento son los siguientes: 1. El combate a la corrupción y a la impunidad, 2. Desigualdad, pobreza y exclusión, una economía para el bienestar, 3. Inseguridad y violencia y 4. El fracaso de transición a la democracia y la crisis de representación política.Desde el primer momento el Movimiento generó e impulsó temas a la agenda política nacional, buscando ser desde ya un contrapeso al autoritarismo y a la torpeza política.Uno de los objetivos era buscar la candidatura independiente a la Presidencia de la República por parte de Emilio Álvarez. Sin embargo y aún y cuando los puntos primarios del Movimiento habían sido cubiertos, las condiciones del ajedrez político cambiaron y nos obligaron a replantear los pasos a seguir.El destape de falsos candidatos independientes como Margarita Zavala o el mismo Armando RiosPiter, quienes siempre fueron parte de un partido político pero se alejaron del mismo al no obtener sus propios objetivos, enarbolando injustificadamente la causa ciudadana como su bandera, trajo como consecuencia el enrarecimiento del clima político.Por ello y después de un ejercicio democrático interno entre los miles que integramos el Movimiento –muy distante a la democracia de “dedo” con la cual Acción Nacional en el Estado impondrá a sus candidatos-, se decidió que la eventual candidatura de Emilio sólo pulverizaría aún más la intensión del voto, beneficiando con ello a los partidos políticos, por lo que la candidatura presidencial no sería una opción a considerar.Se decidió también impulsar las que hasta el momento son 50 candidaturas ciudadanas en el país, 7 de las cuales están aquí en Guanajuato.Los perfiles de la gente que buscaremos en su momento estar en las boletas en el 2018, son diversos. Sin embargo, nos une la firme convicción de gobernar por y junto con la sociedad. Debemos llevar a la mesa la agenda que a los partidos políticos no les interesa por ser contraria a sus intereses. Todos tenemos un camino recorrido desde la sociedad civil y representamos los intereses más genuinos del cambio.Particularmente me mueve la construcción de una sociedad donde quepamos todos con todo y nuestras diferencias; me emociona la posibilidad de un Guanajuato donde podamos tener los elementos para soñar y materializar nuestros anhelos; quiero que mi familia y la de todos puedan vivir en paz y creo firmemente que para lograrlo hay que quitar los cotos de poder, los intereses personales y quitarle la discrecionalidad al actuar de los gobernantes. De esa forma dificultaremos la corrupción y fomentaremos el profesionalismo, la honradez y la sensibilidad en el servicio público. Sin estas tres características en nuestros gobernantes, jamás tendremos el Estado que necesitamos y merecemos.Estamos listos, emocionados y con todas las ganas de sumar voluntades, pues ningún proyecto ciudadano se construye sin la participación de todos.Sólo esperamos los tiempos que la ley nos marca.