La oncena del Real Campestre amaneció tocando el cielo en la categoría de Veteranos C, tras vencer por contundente triunfo de 5-0 al Michoacán, en partido de la penúltima fecha de la campaña Clausura 2017, en la Liga Piedadense.Un duelo que esperaba más de los michoacanos que lamentablemente no alinearon con su cuadro completo, por lo que el plantel del Real Campestre no tuvo piedad y se llevó una victoria de oro.Y es que, tras ese resultado, el equipo Real Campestre sumó 36 unidades, está solo en la cima de la tabla general y de paso, aún tiene un juego pendiente que le da para aspirar al liderato absoluto del Apertura y Clausura.Por su parte, Michoacán llegaba a este compromiso al campo de 4 Milpas con la ilusión de sacar un buen resultado para soñar con el liderato general pero luego de esta jornada será complicado.En la primera parte, con dos anotaciones de Juan Manuel “El Chale” Mora Morales, Real Campestre se fue al frente, antes Michoacán había desperdiciado jugadas claras de gol sobre la meta del experimentado Alejandro Ramírez.En el segundo tiempo de nuevo el conjunto michoacano trató de reponerse pero no pudo, hasta el lujo de dio de estrellar una pelota se estrellara en el larguero.En contraste, la ofensiva del Real otra vez hizo efecto, ahora con gol de José Solís para el 3-0 y luego uno más de Juan “Chirrín” Delgado, en tanto que el quinto lo concreró de nuevo Pepe Solís, de la dinastía de los “Barquis”.Michoacán ahora esperará su último partido de la campaña regular para tratar de recuperar tres puntos y meterse por lo menos a la Liguilla en el lugar dos, aunque lo hecho en este certamen ya rebasó su propia marca que era calificar en lugar 7.