No se ha podido contra el crimen: FTG

El senador del PAN Fernando Torres Graciano pidió reconocer el fracaso en la lucha contra el crimen.“Muchas veces cuesta trabajo reconocer que no se han podido abatir los índices de delincuencia y a veces como que se busca justificar acciones pero ya no cabe el tema de la justificación, hay que ser muy honestos y decir pues sí sí hay un problema, no hemos podido, así está la situación real, esto pasa, y no tratar de minimizar, lo peor que se puede hacer en estos casos es minimizar el problema”, expresó el senador panista y aspirante a la candidatura a Gobernador, Fernando Torres Graciano.El Presidente de la Comisión de Defensa en el Senado presenta hoy una iniciativa de Ley General de Prestaciones Económicas y de Seguridad Social para elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública.La propuesta pretende plasmar los derechos mínimos de los miembros de fuerzas de seguridad, tales como apoyos médicos, seguros de vida, compensaciones por desempeño, créditos personales, y otros.Con eso también se pretende dar certeza a los elementos al momento de un proceso de liquidación.En el caso del salario y el monto de las prestaciones puntualizó que es un tema que está en la autonomía de los municipios, por lo que hizo un llamado a que consideren mejoras en sus presupuestos.