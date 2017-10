Se quedan sin agua en Cerrito de Jerez

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde hace varias semanas, los colonos de Cerrito de Jerez tienen que lidiar con la falta de agua potable.El abastecimiento de agua en esta colonia es intermitente. De acuerdo con varios vecinos, sólo por las mañanas se cuenta con el servicio en todas las llaves, y pasado el mediodía, la presión disminuye y no llega el agua a los segundos pisos de las casas.“En la mañana sí hay, abres una llave y sale un chorro grande, pero ya en la tarde vuelves a abrir la misma llave y sale muy poquita, o no sale para nada”, comentó Amparo Hernández Valdivia, vecina de la calle Cerro Gordo.Para los afectados, la causa más probable de este problema es la presencia de la plaza comercial que tienen a un costado, ya que consideran que ésta acapara mucha agua en sus cisternas y ellos, en consecuencia, se quedan sin suministro.“Desde que pusieron la plaza tenemos ese problema, hay días que sí tenemos agua, y otros que no, lo malo es que son dos o tres seguidos que no sale nada, o sólo poquita” mencionó Beatriz Gaitán, vecina de la misma calle.El problema se presenta también en la calle Cofre del Perote, donde llevan casi dos semanas sin agua.“Cuando llega el agua llenamos el tinaco, porque sabemos que al día siguiente no va a haber, antes se iba un día o dos el agua, pero ahora sí va mucho más tiempo”, dijo Patricia Hernández, vecina de dicha vialidad.De acuerdo con los vecinos, el miércoles pasado personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) acudió a la colonia y aseguró que a lo largo de la próxima semana revisará a fondo el problema.