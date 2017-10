Corredor Industrial

Publicidad

Pocos, muy pocos se atreven a decirlo de forma directa, aunque tienen claro que es la realidad, la incertidumbre de una compleja renegociación de un TLCAN (que apunta a tener su desenlace hasta el próximo año) ha comenzado a tener sus primeros efectos en Guanajuato.Ildefonso Guajardo, titular de Economía, lo advirtió: la cuarta ronda sería complicada y tocaría “hueso”.En la ronda efectuada en Whashington se puso sobre la mesa los temas sobre las reglas de origen del sector automotriz, los posicionamientos sobre la solución de controversias y la propuesta de revisión por periodos de cinco años del Tratado.Los tópicos relacionados al sector automotriz provocan vientos fuertes en Guanajuato, y cómo no, si ahora a la intención de aplicar las reglas de origen, al Sr. Donald Trump se le ha ocurrido proponer que las exportaciones que realice México en camionetas tipo pick up a Estados Unidos tendrían que pagar un ¡25% de arancel!, situación que aunque parece extrema, en caso de convertirse en realidad terminaría pegando fuertemente a armadoras como General Motors y Toyota, esta última pretende a partir de 2019 manufacturar su camioneta Tacoma en Apaseo el Grande.Chevrolet Silverado y GMC Sierra de las pickups más vendidas en Estados Unidos, ambas son producidas en Silao, donde la armadora estadounidense avanza en su agresiva inversión, de la que en marzo del año en curso dimos cuenta con respuesta a la solicitud de información: UAIPS/117/2017 con número de folio 117/2017.El diario Reforma reporta con respaldo de datos proporcionados por la AMIA, dirigida por Eduardo Solís Sánchez, que Toyota ha producido en Mexicali al concluir los primeros nueve meses del año, 115 mil unidades y en dos años más la expectativa es que lleguen a fabricar 100 mil más desde el norte de Guanajuato.De GM entre la Silverado 2500 y la Sierra que se producen en Silao, en conjunto, en lo que va del año se han fabricado 309 mil unidades.En caso de que el TLCAN tuviera un desenlace negativo, el Bajío y sin duda Guanajuato, sufrirían y en serio, pues no solamente sería el incremento del 25% en pick ups, sino también un 2.5% en el resto de autos con destino a Estados Unidos.La incertidumbre en la renegociación del Tratado ha dejado hasta ahora a Guanajuato un par de empresas proveedoras canceladas, un cambio en la línea de producción de Toyota, y recientemente su recorte de 300 millones de dólares menos en la inversión inicial, pero además, una serie de proyectos en cartera que podemos asegurarle que en un escenario opuesto muchos de ellos ya hubiesen oficializado su llegada; sin embargo, la realidad es que ahora guardan con la mayor de las cautelas su decisión.En trasnacionales ya establecidas en Guanajuato el panorama no es diferente, varias han metido en sus cajones las propuestas de expansión, mientras otras optan por continuar sus planes, confiando en que el desenlace sea positivo, eso si, cada movimiento lo hacen en silencio total, se sienten observados, presionados por el gobierno estadounidense.Guillermo Romero Pacheco, titular de SDES, acepta que un posible cobro del 25% a las pickups sería una dura noticia para Guanajuato, pero también confía en que ese trágico escenario no se convierta en realidad.Comparte que en acercamientos que han tenido con General Motors, sus directivos tienen confianza en que la renegociación acabará por determinar un TLCAN benéfico para los 3 países y hablan que los 3 grupos más fuertes del sector automotriz que son el compuesto por las armadoras norteamericanas, asiáticas y europeas, están convencidos y en una misma postura de que el Tratado deberá continuar y que intenciones como la de la aplicación de aranceles no deberán efectuarse.Al interior de SDES y con la colaboración de Cofoce de Luis Rojas Ávila, han comenzado a trabajar en un estudio de sensibilidad que genere datos claros de los sectores y productos que se verían más dañados ante una posible desaparición del Tratado.El estudio de sensibilidad busca tomar decisiones a tiempo ante cualquier resultado, explica Romero Pacheco, quien menciona que Ildefonso Guajardo tiene conocimiento del mismo.Al estudio que deberán de concluir antes de finalizar 2017 también se ha invitado a la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, Index y Comce.Pasando a otros temas, la compañía Ferrero que mañana presenta su nueva golosina desarrollada y producida en Guanajuato, anunció la adquisición de Ferrara Candy Company.Es la tercera empresa más grande de Estados Unidos en su categoría, dedicada a producir caramelos gomita principalmente.La transacción de la cual sus términos no fueron revelados por ninguna de las dos firmas, es conocida por fabricar marcas icónicas como Trolli, líder en caramelos gomita; Brachs, un dulce de temporada líder, particularmente en Halloween; y Black Forest Organics, líder en caramelos orgánicos y afrutados.Ferrero tiene ventas globales de más de 12 mil millones, distribución en más de 170 países y una fuerza laboral de más de 30 mil personas en 53 países.