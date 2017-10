REGRESO A CELAYA

Publicidad

Luego de tres meses sin una gira, el góber Márquez regresa hoy a Celaya para entregar equipamiento del Hospital General, infraestructura en un bachillerato y acciones del programa Pinta Tu Entorno.Apenas el viernes el alcalde panista, Ramón Lemus, hizo un llamado a presencia de fuerzas federales. La situación de la inseguridad y violencia en Celaya, como en varios otros municipios, es delicada.El Gobernador tendrá también que responderles porque en Celaya, a diferencia de León e Irapuato, no está instalado un Grupo de Coordinación de Seguridad con el trabajo de los tres órdenes de Gobierno.A los 8 mil trabajadores de Salud del Estado ya se les está acabando la paciencia esperando que su dirigencia sindical negocie con el Gobierno de Guanajuato la pronta reactivación del fondo de ahorro que antes tenían y que los homologaba con lo que reciben quienes tienen una plaza federal.En la página de Facebook en la que se comunican, denominada “Regularizados Guanajuato”, advierten que en caso de no tener una respuesta organizarán una megamarcha con integrantes de las secciones 37 y 46 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud. Esperarán dos semanas más para decidir.Hace unos días la Secretaría de Salud informó que sigue en pláticas con el representante sindical, Martín Cano, para reactivar el fondo que es una prestación adicional para los empleados. Y luego aclaran que en este momento no se tiene algún adeudo con los trabajadores. Eso no respondió nada, pues nadie reclama adeudos sino reactivar el fondo y eso de “estar en pláticas” pues no les da certeza.Lo que buscan es que se considere en el Presupuesto de Egresos 2018 que el Congreso local vote a favor. La semana pasada la coordinadora de los diputados locales del PVEM, Beatriz Manrique, estuvo con los trabajadores de la sección 46, que son los del Hospital General de León, y ofreció apoyo. Y el líder sindical, Martín Cano, ha dicho que ya platicó de el tema con el pastor azul, Éctor Jaime Ramírez.El senador del PRI, Gerardo Sánchez, no pierde la esperanza de que el candidato a Gobernador se defina mediante una consulta abierta a militantes y simpatizantes. Así dejó claro el sábado al asistir al Consejo Político Estatal. “Estamos en pláticas con el Comité Nacional para que en Guanajuato sea por consulta directa a las bases y a la sociedad, que participen en un proceso democrático”, dijo.El sábado se convocó al Consejo Político Estatal pero sólo ratificaron lo que un día antes había aprobado el Consejo Nacional, que los candidatos a Presidente de la República, senadores y diputados federales se elegirán por Asamblea de Delegados y por Comisión de Postulación de Candidatos, pero no tocaron el tema de cómo elegirán a los candidatos a Gobernador, diputados locales y ayuntamientos.El Consejo le aprobó a su presidente, Santiago García, que tiene cancha libre para negociar coaliciones electorales con otros partidos, y el también legislador dice que está la opción del Verde y Nueva Alianza. La realidad es que con el PVEM la relación está rota y con Panal tendrán que tejer de cero.El proyecto del Corredor Central da pasitos para adelante, eso es bueno, pero urge pisar acelerador. En Puerto Interior, Silao, estuvieron reunidos el pasado jueves y viernes empresarios y autoridades de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, en una mesa de trabajo para comenzar a generar proyectos. Lo que nació como una idea de la Alcaldía de Querétaro hoy es conducida desde Coparmex Nacional.Los ejes concretados en la reunión de Guanajuato son muy generales: el primero es gestionar los proyectos estratégicos de los sectores prioritarios de la región, o lo que es lo mismo, a chambearle. También hablan de consolidar el Estado de Derecho; fortalecer mecanismos de paz y seguridad; asegurar el desarrollo social; formación de capital humano; un sistema de movilidad eficaz, etc.Por lo visto en Silao hay interés de que esto camine desde el presidente de Coparmex Nacional, Gustavo Hoyos, y de su secretario general con raíces celayenses, Miguel Ángel Gallardo, quien ahí estuvo. Y vaya que se necesitará cabildeo de alto nivel para lograr lo más importante: presupuesto.En el caso de Guanajuato el tema lo sigue de cerca el dirigente de Coparmex León, Jorge Ramírez, y sus homólogos de Celaya e Irapuato. Tienen el respaldo del secretario de Desarrollo Económico, Memo Romero, que conoce bien del proyecto el gobernador Márquez, y desde el Congreso la Comisión de Desarrollo Económico que preside un empresario de San Miguel de Allende, Juan José Álvarez.El Corredor Central implica consolidar una región que habitan 36 millones de personas en: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes, Estado de México y Guanajuato. De ese tamaño es el reto. En lo particular están sumados municipios como Celaya, Salamanca, Apaseo el Grande, Apaseo el Grande, Irapuato, Silao, León, San Miguel de Allende, Villagrán, entre los 25 que empujan la iniciativa.Lo que sigue es pensar en grande en los proyectos que hagan crecer el Corredor Central. El tren rápido México-Querétaro quedó estancado, el de Guanajuato está más borrado que nunca. ¿No sería ese un primer proyecto de movilidad que conecte la región corazón de la industria automotriz? Es pregunta.Al encabezar en Acámbaro el 207 Aniversario de la Proclamación de Don Miguel Hidalgo y Costilla como “Generalísimo de la América”, el gobernador, Miguel Márquez, hizo un llamado por la paz. “Debe empezar en el seno de nuestros hogares; que se impulse en nuestras escuelas y universidades; que se propague en nuestros barrios, colonias y comunidades”, enfatizó. Y anunció la próxima inauguración de la Mega Bandera por el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.