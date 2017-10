Esto aconseja a los leoneses el creador del MP3

Publicidad



“De lo más estresante era pagar la nómina, transmitir la pasión para que los colaboradores tomaran el proyecto y lo hicieran suyo”, relató.



“Debes tener pasión por lo que haces, muchas veces vas a querer rendirte, debes trabajar por no perder el enfoque”, afirma, y llama a no rendirse: “habrá mucha gente que te diga que estás loco, pero no los escuches, sigue tus sueños, tu pasión”.



“Donde hay grandes problemas, también hay grandes oportunidades para los emprendedores”, consideró.

aconsejó a los emprendedores, creador del MP3, que compartió conen entrevista que ha sido, aunque nadie lo comprendía y solían llamarlo loco.En sus viajes por el mundo, Nathan disfruta de ver a los jóvenes utilizando el MP3. Entoncesy se percibe en el mejor momento de su carrera empresarial.Al emprender dijo, no hay preguntas, sólo una respuesta: el dinero., cuando tienes un sueño y trabajas apasionadamente, la responsabilidad es afrontar el reto. Así lo recordó en su propia experiencia.Para el creativo, el emprendedor nace, no se hace, por lo queEn relación con el País, Nathan señaló que tiene muchas oportunidades, una de ellas, estar cerca de Estados Unidos; sin embargo, consideró, los principales adversarios de México son la corrupción y la violencia,, señaló.Al vender su compañía, Nathan se preguntó qué hacer luego. La respuesta fuecon diferentes startups, inquietud surgida de que el 50% de la población mundial no tiene acceso la electricidad.Su interés, buscando desarrollar un cambio, implementado en artículos a su alcance, como una bicicleta, un almacenador de energía que se cargue y se utilice posteriormente para iluminar sus casas.