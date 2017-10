Confiesan hombre haber asesinado a su jefa de 19 años

Publicidad

El crimen de, fue planeado ocho días antes de su ejecución en el interior de su trabajo. Sus homicidas la sometieron con un trapo mojado de cloroformo y enseguida le inyectaron veneno en el cuello y el antebrazo.Los presuntos responsablessubalternos de Jazmín en la empresa Hers Textil, vaciaron en sus declaraciones que "ya nos tenía hasta la madre".Francisco, concubino de Jazmín, no estuvo convencido de los argumentos esgrimidos ante el juez y por el contrario consideró el asesinato como una fuerte carga de misoginia., dijo a la prensa.Anabel Alvarado Varela, secretaria de gobierno en Tlaxcala, destacó el trabajo de investigación ministerial y su resultado en las detenciones de los presuntos homicidas. Prometió que todos aquellos que ejerzan actos de violencia como en este caso, recibirán todo el peso de la ley.En el armado de la carpeta de investigación, Oscar, ayudante general de la tienda, dijo que debía 16 mil pesos a Jazmín, y Miguel, encargado de bodega, refirió que ella se estaba metiendo en su vida personal.El peso de su crimen fue robustecido con la guía de los agentes ministeriales y personal del Servicio Médico Forense hacia el lugar donde abandonaron el cadáver de Jazmín.en la empresa de textiles y ejercía mando sobre Oscar y Miguel, en el municipio de San Cosme, Mazatecochco, Tlaxcala.Su asesinato se perpetró el lunes 16 de octubre, alrededor de las 14:28 horas, en el área de ventas y exhibición de telas del interior de la tienda, pero los supuestos homicidas declararon ante el juez que desde el lunes 9 de octubre planeaban matarla.y aprovecharon que no había clientela en la tienda para someter a Jazmín y colocarle un trapo mojado con cloroformo en la boca y nariz.De esa formay el antebrazo derecho, cuyo tóxico compraron en el estado de Puebla.Posteriormente la metieron en una bolsa de plástico que usan para envolver telas, la sacaron por la puerta principal de la tienda y la subieron en la parte trasera de una camioneta estaquitas color blanca, propiedad de la tienda.Miguel se encargó de llevarse el cadáver de Jazmín a una zona boscosa de la montaña La Malintzi, que corresponde al municipio de Mazatecohco, mientras Oscar tomó el teléfono celular de Jazmín y lo guardó en una mochila color verde militar que se llevó a su domicilio.El martes 17, Francisco, pareja sentimental de Jazmín, acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para denunciar su desaparición. Dijo a las autoridades que los compañeros de Jazmín refirieron que la vieron salir a las 16:00 del lunes y no volvió al otro día. La Fiscalía radicó la carpeta por el delito de privación de la libertad personal.Para esclarecer el caso fueron interrogados Miguel y Oscar. El primero dijo que no se dio cuenta de la desaparición de Jazmín, pero que hace cuatro meses había tenido un problema con ella por no tener las bodegas arregladas. Oscar declaró que vio llegar a Jazmín a las 8:30 horas a la tienda y por la tarde la vio salir a la calle sin saber de su paradero. Además admitió que en mayo Jazmín le prestó 10 mil pesos los cuales no le había pagado.La mamá de Jazmín, Felipa López, dijo que su hija lede seis mil pesos y aparte otros 10 mil, peroLa Policía Ministerial solicitó los videos de las cámaras de vigilancia del día y al revisarlos se percató que los empleados sometieron a Jazmín y le colocaron algo en la boca. Con esos elementos fueron detenidos el viernes pasado bajo la presunción del delito de homicidio.Los imputados, asistidos de sus abogados particulares, manifestaron que desde el pasado 9 de octubre planearon la muerte de Jazmín. Ambos fueron internados en el Centro de Reinserción Social desde donde enfrentarán su proceso legal.El cuerpo fue localizado el viernes pasado a las 00:55 horas en el camino de terracería denominado Malintzi, cerca de la zona boscosa del municipio de Mazatecochco, donde también localizaron la cinta adhesiva y la bolsa de plástico que utilizaron los inculpados.La necropsia de ley arrojó comoaguda secundaria a asfixia por bronco aspiración.