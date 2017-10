Castigo de su padre adoptivo la llevó a la muerte

Publicidad

Father of missing Texas toddler Sherin Mathews arrested after leaving her outside as punishmenthttps://t.co/cevv56Jp04 pic.twitter.com/kWL7iTEmBG — Intl. Business Times (@IBTimes) 12 de octubre de 2017

Worst news finding child's body If it's #SherinMathews happy recovered so properly laid to rest. Will bring person(s) responsible to justice pic.twitter.com/uKKWkf9QjB — Chief Jimmy Spivey (@RPD_Chief) 22 de octubre de 2017

Una niña de 3 años desapareció después de que su padre la castigó ordenándole que se quedara parada afuera de su casa por no tomar leche.Wesley Mathews, de 37 años, ordenó a su hija Sherin Mathews a pararse al lado de un árbol afuera de su casa, en Richardson, suburbio de Dallas, a eso de las 3 de la madrugada del sábado, de acuerdo con una orden de arresto. El hombre salió a buscarla unos 15 minutos después pero ella ya no estaba allí.Las autoridades dicen que el padre no notificó a la policía que su hija estaba desaparecida sino hasta unas cinco horas después.Dicen que el padre fue arrestado por cargos de abandono o poner en peligro a un menor. Él pagó una fianza el domingo. No se pudo hallar un número telefónico hábil a nombre de Matthews.La pequeña Sherin fue adoptada por la familia Mathews hace dos años. Se sabe que la pareja también tiene una hija biológica un año mayor que Sherin.Wesley Mathews aseguró a la policía que por la zona rondan coyotes, por lo que la niña pudo haber sido atacada por ellos, sin embargo la Policía descarta esta hipóteis, pues el cuerpo de la pequeña no presentaba señales de haber sido arrastrada por animales.Este domingo 22 de octubre, se dio a conocer por parte de la Policía de Richardson, que el cuerpo de una menor con las características de Sherin Mathews fue encontrado en las inmediaciones de la casa de la familia Mathews.La pequeña se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre.Fue con ayuda de la Unidad Canina que localizaron los restos humanos, cuando realizaban un recorrido por la zona.Según el reporte policiaco se informó que el cuerpo fue localizado en una alcantarilla a la altura de las calles E. Spring Valley y South Bowser.