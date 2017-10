Lo que nos queda del día

Publicidad

Hay una pequeña satisfacción interior cuando el jurado del Premio Nobel selecciona como ganador a un novelista admirado. Kazuo Ishiguro, un japonés asimilado a la cultura inglesa desde los 5 años, nos brinda esa alegría. En la memoria están tres novelas distintas en forma y concepción: “Lo que queda del día”, “Nunca me abandones” y “Un artista del mundo flotante”.La primera es la novela más popular de Ishiguro por la notoriedad y éxito que alcanzó la película inspirada en su argumento con el mismo nombre.Anthony Hopkins y Emma Thompson compartieron la pantalla en 1993 y lograron nominaciones y el Oscar. Si bien el filme desdobla toda la imaginación de Ishiguro en la vida aristocrática antes de la Segunda Guerra Mundial, resulta imposible compararla con la riqueza lingüística del texto original.En pocos asuntos se puede estar en desacuerdo con Sergio Sarmiento, una de las plumas más lúcidas de nuestro México, hasta que, insatisfecho por el premio, menciona a Ishiguro como un novelista menor. Hay otros escritores de su talento como el norteamericano Philip Roth o el japonés Haruki Murakami y debe haber muchos más, sin embargo Ishiguro obtiene en su estilo la mezcla de la sensibilidad japonesa y el casi prefecto dominio del poder de la lengua inglesa.En “Lo que queda del día”, se entra en la mente flemática de un mayordomo inglés con todas las preocupaciones de su empleo, donde encuentra el amor con una ama de llaves sin poder expresarlo debido al puritanismo de su educación. Dos planos de una novela: el amor fallido del conflicto en su argumento fluido de lo que se dice y todo el continente lujoso de la palabra. Pocos escritores ingleses tienen el dominio y la elegancia de Ishiguro. Se disfruta pues el tema, pero la arquitectura del lenguaje acompaña el disfrute estético de su escritura.En la novela más corta, “Un artista del mundo flotante”, hay dos vertientes también, el sufrimiento de un pintor cuando deja de estar vigente después de la guerra en Japón y la descripción del arte japonés. Es la fusión de las dos culturas que fluyen en la mente del artista: el Japón natal y todo el dominio del idioma aprendido en Inglaterra.La buena literatura nos acerca, no sólo al alma del autor sino a la propia. En “Lo que queda del día” resulta imposible no recordar y comprender las imperfecciones de la propia historia. Dijo la portavoz del Nobel, “Ishiguro es un moderno Jane Austen, mezclado con Kafka y un toque de Marcel Proust”.Dice Harold Bloom, el más grande crítico literario, que la literatura no nos hace mejores ni peores cuando leemos. El arte no siempre va de la mano con la bondad o la calidad humana de quien lee. Pero lo que no podemos evitar es encontrarnos con un pedazo de nosotros mismos cuando disfrutamos la literatura. Todo lo humano nos concierne.“Lo que queda del día” es una metáfora de duración de la vida y su tramo final. “Nunca me abandones” es un grito profundo de enamorados y, por lo demás, no hay mundo firme para nadie, todos vivimos en un “mundo flotante”. Bueno, esa es una interpretación lírica de la pura afición a las letras, no una opinión erudita sobre el Nobel.