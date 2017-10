Incendio deja sin empleo a 100 personas

Publicidad

a empresa que tras un incendio fue declarada pérdida total, generaba alrededor de 100 empleos.Con pérdidas totales resultó la fábrica de calzado con razón social “El Trenecito”, ubicada sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia Cuauhtémoc, en San Francisco del Rincón; tras lo que al parecer fue un corto circuito, ocurrido la noche del pasado sábado.Además de los daños a la estructura de la fábrica “El Trenecito”, se habla de alrededor de 3 mil pares de zapatos terminados, así como de la maquinaria y de la materia prima; no se dieron a conocer montos finales de las afectaciones.A esta situación hay que agregarle el hecho de que los empleos que se generaban gracias a la empresa, que se presume eran alrededor de unos 100 empleos directos, ya no están más, lo cual también afectará la economía de las familias que dependían del trabajo en este lugar.Por parte de los propietarios de la empresa, así como de las autoridades municipales, no se proporcionó información, se señaló únicamente que se continuará con las investigaciones de lo que pudo causar el incendio.Por otro lado, no se dio a conocer si la empresa cuenta con algún seguro para cubrir las afectaciones que hubo en el lugar tras el siniestro.Aunque en un inicio se mencionó que el incendio ocurrió luego de que se diera un cortocircuito en el área de almacén de materias primas, y que, debido al tipo de los materiales y químicos que había en el lugar, éste se extendió rápidamente; se continúa con las investigaciones de la posible causa.Además, se dijo que debido a las afectaciones y consecuencias que trajo consigo el incendio en la fábrica, no se podrá laborar en sus instalaciones.Esta situación permanecerá, dijeron las autoridades a cargo, hasta que se emita algún nuevo aviso al respecto.