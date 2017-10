Gitanos arman fiesta en el FIC

Publicidad

Las calles, poco a poco, empiezan a ser tomadas por la juventud. Es el segundo fin de semana. Los teatros tienen una afluencia razonable. Los manifiestos que se leen por toda la ciudad son escuchados por muy pocos. Los ríos humanos se forman a cada paso. Los restaurantes tienen filas de espera. Es la Fiesta del Espíritu.Desde hace días se escuchaba a los asistentes decir que sentían que el ánimo no estaba en su mejor momento. Los espectáculos libres no estaban cumpliendo con todas las expectativas. En la Alhóndiga de Granaditas, por ejemplo, los artistas no lograban conectar poderosamente con la gente.La noche del sábado, eso cambió. Los gitanos Romengo y Mónika Lakatos, agrupación conformada por seis artistas húngaros – de los cuales cinco nacieron en el seno de la comunidad rom–, llegaron al Festival Internacional Cervantino a despertar al público, a provocarlo con su canto y su alegría, a incitar al gozo y al baile. Y los jóvenes respondieron.El conciertose convirtió en la primera fiesta colectiva. Los sonidos del violín, contrabajo, guitarra y percusiones, así como jarras de agua y batea de madera, los cantos de los gitanos y la voz vital de Mónika encantaban a los cuerpos que empezaban a mover los hombros, los pies, como si despertaran de un letargo.Entonces, los jóvenes. Ellos. Saltaron de los asientos y se enlazaron en baile fraterno. Unieron sus manos y se convirtieron en una serpiente que recorría la Alhóndiga, festiva, jubilosa. Los músicos se veían asombrados ante la danza de los que han tenido que cargar con la etiquetaEllos, los jóvenes. Saltaban y gritaban y cantaban. El joven músico mexicano, Alejandro Preisser de Triciclo Circus Band, invitado por Romengo a tocar el banjo durante su primer concierto en México, animaba aún más la fiesta. Todos con aplausos rítmicos. ¡Pla, pla, pla! Risas por todas partes. Un hombre mayor agitaba su cabellera blanca. Brincaba. Los nacidos a finales de los 80 lo celebraban y lo rodeaban. Todos danzaban mientras Mónika cantaba.