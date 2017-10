Fuertes ante el‘Pez’

Publicidad

Celaya sabe que dejó ir puntos importantes en sus últimos encuentros, ahora buscará elevar la intensidad y buscar la victoria ante Dorados.Después de que Toros cayera ante Mineros, ante Culiacán quieren la victoria y hacerse fuertes en el ‘MAV’.Ricardo Roldán, portero del equipo astado, expresó que lo sucedido ante Mineros son cosas del futbol, pero que no pueden lamentarse mucho tiempo, pues viene otro partido importante.“Desafortunadamente un resultado que no esperábamos, más al minuto que se dio, cosas del futbol, debemos seguir trabajando, ahora viene un partido importante, le dimos la vuelta y pensamos ya en Dorados, partido complicado pero en casa debemos ser fuertes”, comentó el cancerbero.Aseguró que Celaya tiene aprendizaje de los encuentros que han tenido y donde no han podido sumar de tres puntos.“Todos estamos conscientes, que los partidos son complicados, debemos ser intensos, y las que tengamos saber definir, atrás estar concentrados los 95 minutos que dura el partido, todo es importante, debemos ser más intensos, como se viene el cierre del torneo, debemos seguir en casa con las victorias”, dijo.A pesar de la derrota, Celaya sólo bajó un peldaño en esta jornada, pero la tabla se apretó con algunas victorias de los equipos que buscan entrar a la liguilla.