Sin fondos para el apoyo

Roberto Elías Orozco,

Encargado del Fondo de Apoyo

La Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE) expresó que los apoyos destinados para los deportistas, se encuentran en dos programas, en el cual el kick boxing no entra entre ellos.Roberto Elías Orozco, Director del Fondo al Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento de CODE, comentó que se le explicó al deportista celayense las condiciones y por el cual no podría ser posible su apoyo.“Esta persona nos hizo una solicitud de apoyo, para ir al campeonato mundial, le damos a conocer que la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, tiene dos programas fundamentales en cuestión de apoyo al deporte, una es el desarrollo de talentos juveniles, los que participan en el sistema nacional de competencias, que es la participación en Olimpiada Nacional, Campeonato Nacional Juvenil, Juegos Populares, todo lo que tenga que ver en proceso de deportes en cuestión juvenil y el otro es el fondo al apoyo al deporte de alto rendimiento, en este programa se busca apoyar en su desarrollo competitivo, en el proceso de Juegos Olímpicos, los que participan en Panamericanos, del Caribe y paralímpicos, en ninguno de los dos programas está el kick boxing, no es que no queramos, se contesto que por el momento no se puede apoyar” argumentó el directivo de CODE.Elías Orozco, explicó que Guanajuato apoya a los deportistas que representan a Guanajuato, en este caso como es de carácter internacional y federado, la instancia federal es la que se debe encargar del apoyo.“En este entendido, la instancia federal es la encargada de buscar los mecanismos y apoyos para representar al País, en ese caso nosotros no apoyamos a los deportistas para asistir a eventos internacionales, nosotros nos encargamos en la competencias nacionales, porque representan al estado, es esa repuesta”, explicó.El celayense mandó un escrito y la carta de la Federación de Kick Boxing a CODE, donde explicó que asistiría a un evento internacional, pidiendo apoyo en hospedaje, viáticos y su vuelo, esto a principios de septiembre, se dio una respuesta en donde se le explicó los términos para el apoyo.