Avisan de ladrones

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ante los constantes robos a transeúntes y casas habitación en el municipio de Cortazar, en redes sociales se han creado grupos en los que se difunden rostros e incluso domicilios de presuntos ladrones, y advierten que se hará justicia ciudadana.Grupos como “Cortazar Anti-Crimen”, han sido creados en Facebook para hacer frente a la delincuencia. En estos espacios se comparten fotos, nombres, apodos y posibles domicilios de presuntos ladrones que operan en el municipio; pero en ellos también se hace amenaza a que se hará justicia por propia mano.No se da seguimientoAl respecto, el titular de Seguridad Pública en el municipio , Pedro Pérez Camacho, aseguró que no dan seguimiento a este tipo de páginas, ya que la labor de la Policía Municipal es preventiva y no cumplen con labor de investigación, ya que son otras instancias las que cumplen con este trabajo.“Siempre lo he manifestado: en cuanto a lo que viene ser nuestra función de policías preventivos, nuestra función va encaminada a la prevención, si efectivamente nosotros encontramos personas en flagrancia nos corresponde ahora sí hay carpetas de investigación o alguna situación delictiva que seguir le corresponde a otra instancia”, aseveró.Pedro Pérez señaló que la ciudadanía debe ser consciente de que si llegan a actuar contra los delincuentes y hacer justicia de propia mano también pueden incurrir en algún delito, por lo que pidió se genere conciencia de la ley.“Es la decisión que ellos les corresponda también deben saber que cualquier acción merece una reacción, la Constitución manifiesta que nadie puede hacer justicia por su propia mano, entonces, si ya tenemos un ordenamiento legal, entonces esa parte no la podemos apoyar porque la ley es aplicable para todos”, dijo.