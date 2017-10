Buscan en JUMAPAV bajarle a cartera vencida

Publicidad

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Villagrán (JUMAPAV) analiza mecanismos para que la gente cumpla con puntualidad los pagos por el servicio y reducir la cartera vencida.Actualmente el organismo cuenta con una cartera vencida de 8 millones de pesos por retrasos en los pagos de la ciudadanía, lo que les ha generado que operen con lo justo en el pago de nóminas.Para generar obrasAntonio Noria Tierrafría, director de la JUMAPAV, señaló que iniciarán una campaña para que la gente se acerque a pagar puntualmente y evite recargos por retrasos, esto con la intención de mejorar las finanzas del organismo y generar más obras.La situación por la que la gente no paga o tarda en pagar es debido a que pese a adeudar no se les realizaba cortes, por lo que también se emprenderá una campaña de notificación y dos veces por semana se enviarán a trabajadores, para así comenzar a realizar los cortes de servicio.Otro motivo por el que la gente no se acerca a pagar es que debido a los problemas de la red se realizaron algunas obras, lo que generó cortes parciales por lo que se hicieron bonificaciones sin embargo se hizo el compromiso de brindar el servicio al 100 por ciento.El organismo se alista para realizar un proceso de sectorización y así eficientar el servicio en la zona centro y colonias además de que también se buscará detectar tomas clandestinas que se conectan a la red sin tener contrato.