Mata a hermano a dos días de boda

Menos de dos días después de su boda, un hombre fue asesinado por su propio hermano en su domicilio en la comunidad El Organal en el municipio de Comonfort, quien luego de varias horas de ingerir bebidas embriagantes, le encajó un cuchillo en varias ocasiones.Aproximadamente al mediodía de ayer, se reportó a Cabina de Emergencia 911 de la ciudad de Comonfort, de una persona lesionada por arma blanca dentro de un domicilio en la comunidad El Organal ubicada en la zona oriente.Elementos de Seguridad Publica y paramédicos de Protección Civil, acudieron a la calle Pino número 7, en donde localizaron a un hombre tirado cerca de la entrada principal, a un costado de una camioneta tipo pick up color arena.De inmediato el afectado fue revisado por los socorristas, pero se determinó que ya no contaba con signos vitales, al parecer a consecuencia de varias lesiones por arma blanca que a simple vista se le apreciaban a la altura de la espalda.El lugar fue acordado y se impidió el paso de vehículos, para permitir el trabajo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la unidad especializada en homicidios y Servicios Periciales.El fallecido fue identificado por sus familiares como Ramón González Olalde, de 34 años, con domicilio en ese mismo lugar donde fue localizado sin vida.Así mismo el inculpado fue identificado como su hermano de nombre Víctor, de 38 años, con domicilio en la comunidad La Presa, poblado cercano, quien se fugó luego de lo ocurrido y hasta el momento no ha sido localizado.Varios familiares, incluso el hijo del hombre señalado como responsable del asesinato, señalaron que el sábado Ramón se casó y tuvo una celebración en su mismo domicilio en donde vivía con su madre.Al parecer el festejo se alargó hasta el domingo, en donde el recién casado estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas con su hermano durante la noche y madrugada del lunes, cuando en algún momento de la mañana ambos sostuvieron una riña aunque de momento se desconoce el motivo.Fue Víctor quien tomó un cuchillo y con éste lesionó en varias ocasiones a Ramón, quien quedó tendido mal herido, mientras que el responsable huyó rumbo al cerro.