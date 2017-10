'Promueve' Márquez a Bañuelos

Publicidad

Como si fuera comercial, el gobernador Miguel Márquez Márquez, se dedicó a mencionar en varias ocasiones el nombre del secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado, Paulo Bañuelos Rosales durante un acto público.El secretario ha sido uno de los nombres mencionados como el posible candidato a la alcaldía de Celaya.Durante su discurso en un evento referente al programa estatal Pinta tu Entorno, mismo que promueve el pintar las casas con publicidad del gobierno del estado, en la colonia Los Pinos, el mandatario hizo referencia a que ahí vivía el secretario, quien no se encontraba presente, al menos tres ocasiones.“También aquí vivió Pablo Bañuelos, aquí también fue vecino de ustedes. Son dos secretarios que están aquí en Celaya, el de Desarrollo Agropecuario, y el de Desarrollo Social(...) Aquí también te voy a pedir un favor, Gerardo, eres vecino, y Paulo Bañuelos también no puede quedar mal. Ponme este polígono y para pintar las casas de una vez, para que todo el entorno se vea completo”, dijo.Al ser cuestionado sobre si el hecho de mencionar a Bañuelos en su discurso, reiteró que es debido a que vivió en Los Pinos.Recientemente el secretario negó tener interés de ser el candidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Celaya. Sin embargo, no lo descartó a invitación de su partido político.No obstante, la actividad pública del funcionario registra hasta cuatro apariciones por semana, con días de hasta tres eventos.‘Yo no me meto’Donde el gobernador dijo que no se metía es en las aspiraciones del alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo a reelegirse.