‘Educación para vivir’

R- Mi Santias, me dejó pensativo la reflexión sobre si vale la pena estudiar.S- A como están las cosas, yo no le veo atractivo, estudiar 6 años de primaria y tres de bachillerato para salir con carrera técnica a trabajar para extranjeros, por cinco mil pesos al mes ¡No es negocio!, deja más lavar cristales de coche en las esquinas y en adición no tienes jefe ojete, tú decides tus horarios y la gente hasta te da las gracias.R- Grrr, nada que alegar; tan tienes la razón que el abandono escolar anda en cifras cercanas a la mitad; algunos porque no le ven futuro al estudio, otros porque no le ven utilidad a lo que aprenden, es decir, les enseñan cosas que no tienen utilidad práctica en la vida, mi Santias; ¿o dime, cuando en la vida has usado el cálculo diferencial que aprendiste en preparatoria?S- ¡Nunca!, mi Rufo, ya que decidí estudiar contabilidad y no lo necesito, como tampoco necesito usar la raíz cuadrada o la regla de cálculo. No solo porque en la vida profesional y laboral que he llevado no las necesité, sino porque si las requiriera, cualquier calculadora me resuelve la necesidad.R- Auuu, lo que me lleva a la propuesta del maestro brasileño, Polan Lacki, de que la educación debe ser regionalizada y se debe priorizar el conocimiento sobre el entorno y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales de cada región, base de la supervivencia. Dice Polan: “¿De qué sirve a un niño de Brasil saber que los elefantes “escuchan” con las patas, si no conoce su rio o su bosque?”Por un momento imaginemos, mi Santias, que tenemos gente chingona en los gobiernos y a los más capaces en educación; si así fuera, los planes de educación regionalizada debería priorizar el aprovechamiento de sus recursos en forma tecnificada e innovadora y planear la educación en función de las necesidades futuras; contrario a los que hoy sucede, en donde tenemos sobreproducción de administradores, ingenieros y arquitectos que no encuentran chamba o técnicos en computación que casi parecen plaga, pero que igual, solo encuentran trabajos mal pagados por sobreoferta. En cambio, cuantas comunidades requieren de especialistas en agua o agrónomos o forestales que les orienten en el aprovechamiento de sus recursos.S- Creo que perdiste el enfoque, perro. Agrónomos hay muchos, el problema es que al igual que los maestros, buscan una chamba de gobierno para no batallar y no les gusta ensuciarse, andar en el surco o regresar a sus comunidades.R- Grrr ¡Bien que tocaste el tema de los maestros!, una élite que busca vivir del presupuesto y cuyo motor no es, salvo honrosas excepciones, enseñar.S- ¡Tienes razón!, por la corrupción, ineficacia y oportunismo político, quienes han estado a cargo de la educación han equivocado el camino, privilegiando el control político de los maestros, corrompiendo organizaciones sindicales y cooptando a los maestros con prebendas y prestaciones que al igual que a los petroleros, los vuelven mexicanos de primera, mantenidos por los mexicanos de segunda que no tenemos esas ventajas.Si sumas esa variables, mi Rufo, verás cómo: con una mala planeación, saturación de carreras, escuelas patito, educación mediocre con planes educativos orientados a servir al capital y no al desarrollo del ciudadano y de México y un sistema de trabajo subordinado que en la realidad es un modelo de esclavitud disfrazada; el estudiar no es atractivo. Lo que hace necesario revisar nuestras políticas, el tipo de país que queremos y el modelo educativo desde sus raíces, para tomar las decisiones y hacer los cambios que permitan a todo mexicano, encontrar su camino en la vida, acorde con sus habilidades y vocación, dotado de las capacidades necesarias y la flexibilidad para adaptarse a un entorno cambiante; aprovechando los recursos regionales de manera sustentable, para garantizar la viabilidad de la vida presente y futura, en un entorno de paz y tranquilidad, en donde las personas puedan alcanzar su plenitud y por ende ser felices; es decir, necesitamos formar, capacitar y educar a nuestros hijos, para vivir y sobrevivir; no para ser productores, consumidores o esclavos dentro de un modelo depredador e inmoral, orientado al inviable consumo al infinito, en un planeta, que por ser redondo, es finito… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.