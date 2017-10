Publicidad





"Desde que se fue, arrancó con madre", escribió un asistente al concierto en la cuenta de Facebook del DJ.





"Pasé por ahí, por Patria, y vi a Pulido después de destrozar su Audi R8 y con las bolsas de aire ya activadas", escribió otra persona, quien dijo ser testigo del accidente.





"Veníamos por Patria, nosotros veníamos respetando el semáforo y todo, entonces, al ir circulando aquí por Patria...", alcanzó a decir, pero fue jalado por otra persona para retirarlo de los micrófonos.

Secuestradores y accidentes automovilísticos no sé si contrataron a Alan Pulido o a Bruce Willis en Duro de matar. pic.twitter.com/XiKaZueVHP — Jp (@Juanpederasta) 23 de octubre de 2017





"Pura champaña Moet. Él tomaba y sus amigos también tomaban, como se dice en el barrio, del pico de la botella. A los demás sólo nos vendían cerveza", relató el locutor.





"Alan estaba con varios amigos disfrutando del concierto, cantando, bailando, le gusta mucho, por lo que me pude percatar, porque las canciones que canté él también las cantó. Hay algunas muy buenas, con dedicatorias, y obviamente se aventó unos tragos, igual que yo".





"Aunque era zona VIP, me llamó la atención que para nadie había en dónde sentarse, pero al voltear al entorno, veo a unas chicas, muy guapas por cierto, bailando de pie sobre unas silla y ahí vi a Alan", agregó.





"Al terminar, Alan se puso lentes oscuros, una gorra y se quiso quitar la playera que traía, pero no pudo porque, la verdad, sí le pegó duro, sí le metió mucha agua a los elotes", agregó.

Desgraciadamente, la carrera de Alan Pulido ha tenido más protagonismo fuera de la cancha que en la cancha misma... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) 23 de octubre de 2017





"Alan Pulido sufrió un accidente automovilístico sobre la Avenida Patria y Circuito Universitario, en Zapopan, cuando se dirigía a su domicilio, donde un vehículo se pasó la luz roja del semáforo e impactó el automóvil en el que viajaba el delantero rojiblanco, el cual era conducido por su acompañante, Ignacio Alpízar Vázquez", explicó el club en un boletín.

Auto de jugador de Chivas termina destrozado en avenida Patria en Zapopan. #GuardiaNocturna pic.twitter.com/C7364pa9fo — Guardia Nocturna (@AlertaVialZMG) 23 de octubre de 2017

