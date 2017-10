Chivas, a un paso de tener a Vela

Publicidad Vela y estuvimos muy cerca. ¿Qué pasó? Si te lo ganan no hay mucho qué hacer. Hay que ser sinceros, no podemos competir con el poderío económico de la MLS”, expresó el directivo en una entrevista para ESPN. Por otro lado, de igual forma indicó que en este mercado de fichajes tuvieron contacto con otros futbolistas.

