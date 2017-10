Publicidad

Los reconocimientos para el mexicano del PSV de Holanda, Hirving Lozano, no cesan en el viejo continente. Ahora medios españoles se han mostrado sorprendidos por el gran arranque que ha tenido el delantero en sus duelos con el conjunto holandés.Los elogios para el ex delantero de Pachuca, fueron realizados por toda la mesa de debate del programa español."Este chico me entusiasmó en el Mundial Sub-20; me parece que fue en Nueva Zelanda. La está rompiendo en el PSV, es jugador del equipo más importante de Holanda", menciona uno de los comentaristas. "Ha llegado al equipo ideal, porque el PSV ha tenido varios mexicanos en los últimos años", agregaron.Para finalizar con la fiebre de Lozano que ha provocado en el viejo continente, los españoles afirmaron que tiene mejores números que Cristiano Ronaldo en el Madrid, además de mencionar que beneficia al futbol mexicano, debido a que "Chicharito" Hernández no ha rendido con el West Ham United de Inglaterra.