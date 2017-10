Joven sorprende al mundo del futbol, debuta con una mano

Publicidad

Una historia conmovedora es la de este joven que debutó como profesional a pesar de perder una mano.Cosmin Lambru, se estrenó como jugador profesional con el Petrolul Ploiesti en la Copa de Rumania, quien a los 18 años sufrió un accidente que le provocó perder la mano izquierda."Yo estaba con mis amigos regresando a casa, cuando un camión se salió y se dirigió a mí. Me aplastó mi mano… Ni siquiera me olvido un momento de ese accidente. Sentí un dolor terrible, pero estaba consciente. Me sacaron de allí y me llevaron al hospital", señaló.Sin embargo, su pasión no se detuvo y ahora busca consagrarse en el balompié de su país para después llegar a jugar en el Barcelona, equipo de sus sueños.Tras dos años de tratamientos y una fuerte rehabilitación, Lambru no olvida aquel trágico momento, sin embargo es lo que le da fuerza para continuar.