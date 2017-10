Regañan a Jémez tras declaración

Publicidad

Luego de que Paco Jémez afirmará el sábado pasado que el Cruz Azul no es uno de los grandes del país, Guillermo Álvarez, presidente del club, indicó que le llamó la atención al entrenador por tan desafortunada declaración.Álvarez señaló que el domingo, tanto él como Eduardo de la Torre, platicaron con Jémez. “Nosotros no podíamos dejarlo pasar por alto. No es un regaño, es una llamada de atención y palabras con firmeza, que es muy distinto a enojarse”, dijo.Aseguró que Cruz Azul es un club grande “en función de su poder de convocatoria. Está fincado en la historia, la historia es la memoria de los pueblos y la convocatoria es en función de todo lo que se ha forjado a lo largo del tiempo”.