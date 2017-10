Publicidad

Ante las quejas de comerciantes de los bulevares Esperanza y Los Reyes, que se dicen afectados por retrasos en la obra del Tercer Cinturón Vial, el director de Obra Pública, Jonathan Muñoz Angulo refirió que sólo se atrasaron en un tramo y que ya buscaron acercamiento con quienes están inconformes.En días pasados, grupos de comerciantes se quejaron de las bajas ventas por falta de movilidad vehicular en la zona, indicando que las autoridades municipales no habían prestado atención a los llamados de apoyo que hicieron en reiteradas ocasiones.Muñoz Angulo reconoció que en el tramo de la avenida Guanajuato hasta la calle Pipila fue donde se dio el retraso, el cual fue ocasionado por la conexión de dos cajas de drenaje de Japami, sin embargo ya se atendió con el contratista de la obra.“La obra se inició del lado de la secundaria (técnica 32), ya se liberó el paso de vehículos de ahí hasta la glorieta de San Roque, con todos esos comerciantes que pudieron verse afectados ya no tenemos problema, en el caso específico donde hubo un poco de retraso y hay que reconocerlo fue en la zona de avenida Guanajuato a Pipila”, dijo.Comentó que en el carril contrario frente a la Unidad de Medicina Familiar del IMSS, los trabajos se han acelerado y no han tenido quejas directas a la dirección de Obra Pública o con la empresa encargada de la supervisión externa.Refirió que se han reunido con comerciantes del bulevar Los Reyes y de Casimiro Liceaga que mostraron inconformidad, para resolver las problemáticas de acceso a los negocios en coordinación con el área de Movilidad y Transporte.“Invitaría a las personas que tengan detalles específicos, si no se han acercado a la autoridad tenemos abiertas las puertas, el viernes vamos a tener otro recorrido con vecinos de esa zona del Seguro Social para atender las peticiones específicas”, indicó.Asimismo señaló que hasta el momento no tienen quejas de afectaciones físicas de terrenos por la obra del Tercer Cinturón, pues lo único que se hizo fue nivelar las banquetas y trabajos sobre la vialidad.