Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Conflicto vial en la zona y molestia entre los vecinos de la calle Morelos y Cruz Roja, en Salamanca, es lo que genera la reparación de una obra mal hecha por el Comité Municipal de agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS).La vialidad fue cerrada de forma parcial, debido a que los trabajos de mantenimiento sobre la esquina que conforman la calle Morelos y Cruz Roja presentaron un desnivel en uno de los colectores de aguas pluviales.“Lo que pasa es que hicieron mal la obra, y la vamos a reparar por eso se cerró la calle porque los tubos están mal, uno más arriba que otro estaban como descuadrados por eso se inunda esta calle, desde un principio estuvo mal, una o dos semanas más o menos queda”, comentó un trabajador de la obra.Por otra parte, comerciantes de la calle Morelos se mostraron molestos por las obras, pues señalaron que sus ventas no son buenas, y que sumado a las dos semanas que tardarán en reparar la obra mal hecha irán a la baja.“Hace dos años pasó lo mismo, ahorita están abriendo porque hicieron mal el trabajo, dijeron que según en quince días, mismos quince días que no voy a vender nada, todo porque no saben hacer la cosas.”, dijo un comerciante.Debido a dicha situación se buscó a empleados del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para contar con información de la dependencia pero dichos llamados no fueron respondidos a este medio.